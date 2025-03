DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt im März

Die Unternehmen in Deutschland planen weniger Neueinstellungen und bauen weiter Stellen ab. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer sank im März auf 92,7 Punkte von 93,0 im Februar. "Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt schwierig", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Arbeitslosigkeit wird wohl weiter leicht ansteigen." Insbesondere die Industrie baut stetig Arbeitsplätze ab. Diese Entwicklung hält nun schon nahezu zwei Jahre an.

US-Regierung kündigt zusätzlichen Zoll von 25 Prozent auf Autoimporte an

US-Donald Präsident Trump hat 25 Prozent Zoll auf alle Autoimporte angekündigt. "Wir werden 25 Prozent Zölle auf alle Autos erheben, die nicht in den Vereinigten Staaten hergestellt werden", sagte Trump am Mittwoch im Oval Office. Ausnahmeregelungen für Länder wie Kanada und Mexiko, die ein Freihandelsabkommen mit den USA haben, scheinen damit ausgeschlossen zu sein. Die USA werden am 3. April mit der Erhebung der Autozölle beginnen, sagte Trump. Die Zölle würden auf fertige Autos und Autoteile erhoben, sagte ein hoher Regierungsbeamter.

Kanada erwägt Vergeltungszölle - Carney: Autozölle "schaden uns"

Der von US-Präsident Trump verhängte 25-prozentige Zoll auf Autos und Autoteile wird Kanada nach Einschätzung von Premierminister Mark Carney "schaden". Carney sagte, er werde sich am Donnerstag mit Ministern des Kabinettsausschusses USA-Kanada treffen, um Handelsoptionen zu erkunden, darunter auch Vergeltungszölle gegen US-Produkte. "Das wird uns schaden", sagte Carney vor einer geplanten Wahlkampfveranstaltung in Kitchener, Ontario.

VDA: Strafzölle fatales Signal für freien Handel

Der von US-Präsident Trump verhängte 25-prozentige Zoll auf Autos und Autoteile ist nach Ansicht des Verbandes der Automobilindustrie ein fatales Signal für den freien und regelbasierten Handel. Das Risiko eines globalen Handelskonfliktes - mit negativen Auswirkungen für die Weltwirtschaft und Wachstum, Wohlstand, Arbeitsplätze und Verbraucherpreise sei auf allen Seiten hoch.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Feb Arbeitslosenquote bereinigt 3,9%

