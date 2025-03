US-Präsident Trump hat am Mittwoch einmal mehr für Unruhe an den westlichen Märkten gesorgt. Er verkündete, dass ab dem 3. April Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Autoimporte eingeführt werden sollen. Chinesische Aktien ließ der erneute Zoll-Schock jedoch größtenteils kalt, der Hang Seng beendete den offiziellen Handel sogar mit einem grünen Vorzeichen.Dass sich der chinesische Tech-Index, in dem auch BYD und Xiaomi befinden, derart robust zeigt, kommt überraschend und ist als sehr positiv zu bewerten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...