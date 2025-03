© Foto: SFC Energy AG

Wird der Brennstoffzellen-Hersteller ein großer Player im Bereich Verteidigung? Auch danach schauen die Anleger. Am Donnerstag hat das Unternehmen seine Geschäftszahlen veröffentlicht.Die Anteilsscheine des Brennsstoffzellen-Produzenten sind durch die Rüstungsfantasien der Anleger in den letzten Monaten durch die Decke gegangen. Die Aktie von SFC Energy ist seit Jahresbeginn um rund 30 Prozent geklettert. Am Donnerstag hat das Unternehmen seine Geschäftszahlen präsentiert. Der Umsatz steigt um 22,5 Prozent auf 144,8 Millionen Euro (Vorjahr: 118,1 Millionen Euro). Gleichzeitig erhöhte sich das Bruttoergebnis um 26,8 Prozent auf 59,3 Millionen Euro, mit einer verbesserten Bruttomarge von 41 …