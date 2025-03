Die SMT Scharf AG hat im Geschäftsjahr 2024 eindrucksvoll bewiesen, dass sie mehr als nur ein Spezialist für Kohlebergbau ist. Mit einem Umsatzplus von 29,8 % auf 95 Mio. Euro und einer kräftigen Ergebnissteigerung meldet sich das Unternehmen kraftvoll zurück. Entscheidender Wachstumstreiber: Die erstmalige Vollkonsolidierung des chinesischen Joint Ventures Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd., das ab November 2024 die Konzernzahlen signifikant befeuerte. SMT Scharf: Tunnelsegment auf Überholspur - Kohle verliert an Dominanz Während der Kohlebergbau mit 75,8 % nach wie vor den größten Anteil am ...

