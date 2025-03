Der französische Topklub erwägt Verpflichtung des Dortmunder Verteidigers für bis zu 70 Millionen Euro, was die Finanzlage des kriselnden Vereins verbessern könnte

Die französische Spitzenmannschaft Paris Saint-Germain hat offenbar großes Interesse an einer Verpflichtung des Dortmunder Nationalspielers Nico Schlotterbeck gezeigt. Nach Informationen aus Fußballkreisen könnte der Transfererlös für Borussia Dortmund auf bis zu 70 Millionen Euro ansteigen. Eine solche Summe würde dem aktuell kriselnden Verein eine beträchtliche finanzielle Entlastung verschaffen und möglicherweise die Investitionsspielräume für kommende Transferperioden erweitern. Die Aktie des BVB reagierte am Donnerstag mit leichten Kursverlusten auf diese Nachrichten und verzeichnete im XETRA-Handel zwischenzeitlich einen Rückgang von 0,66 Prozent auf 3,02 Euro. Experten sehen in dem möglichen Millionendeal jedoch langfristig eine potenzielle Stärkung der Finanzlage des Bundesligisten, was sich positiv auf die künftige Kursentwicklung auswirken könnte. Schlotterbeck gilt derzeit als einer der wenigen konstanten Leistungsträger in der Mannschaft, was seinen Marktwert erheblich steigert.

Europäische Konkurrenz im Transferrennen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Borussia Dortmund GmbH ?

Der französische Meister hat auf der Defensivposition erheblichen Handlungsbedarf für die bevorstehende Spielzeit. Aktuell wechseln sich neben Kapitän Marquinhos vornehmlich der Brasilianer Lucas Beraldo und der Ecuadorianer Willian Pacho in der zentralen Abwehr ab. Ursprünglich soll bei den Franzosen eine hochkarätige Lösung mit dem Liverpool-Star Virgil van Dijk favorisiert worden sein, der den englischen Tabellenführer möglicherweise im Sommer ablösefrei verlassen könnte. Doch nach den überzeugenden Auftritten des 25-jährigen Schlotterbeck in den direkten Begegnungen während des Champions-League-Halbfinales 2024 hat sich das Interesse offenbar verstärkt auf den deutschen Nationalspieler verlagert. Für Anleger der BVB-Aktie könnte diese Entwicklung mittelfristig interessante Perspektiven eröffnen, da hohe Transfererlöse traditionell positive Impulse für die Kursentwicklung des börsennotierten Fußballunternehmens bedeuten.

Anzeige

Borussia Dortmund GmbH-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Borussia Dortmund GmbH-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

Die neusten Borussia Dortmund GmbH-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Borussia Dortmund GmbH-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Borussia Dortmund GmbH: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...