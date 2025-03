NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete 73,42 US-Dollar. Das waren 37 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 34 Cent auf 69,31 Dollar.

Tendenziell belastet werden die Ölpreise durch die Zollpolitik der US-Regierung. So will US-Präsident Donald Trump zum 3. April neue Autoimportzölle einführen. Die Eskalation dürfte die Weltwirtschaft belasten und damit die Nachfrage nach Rohöl dämpfen. Zudem drückte die insgesamt trübe Stimmung an den Finanzmärkten auf die Ölpreise.

Die Ölpreise gaben so einen Teil ihrer Vortagsgewinne ab. Die in den USA unerwartet gefallenen Rohöllagerbestände hatten die Ölpreise angetrieben./jsl/la/jha/