Vaduz (ots) -Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom Dienstag, 25. März 2025, Peter Grigis vom Amt für Tiefbau und Geoinformation für den Rest der Mandatsperiode vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2025 in die Kommission für Unfallverhütung im Strassenverkehr bestellt. Der Fachmann für Verkehrssignalisationen folgt in dieser Funktion auf René Kaufmann vom Amt für Hochbau und Raumplanung, der das Amt und damit auch die Kommission verlässt.Die Kommission für Unfallverhütung im Strassenverkehr setzt sich somit aus dem Präsidenten Gino Blumenthal sowie den Mitgliedern Heinz Felder, Peter Grigis, Donat P. Marxer, Peter Saler und Paul Vogt zusammen. Die Regierung dankt dem neu bestellten Mitglied für seine Bereitschaft, sich in der laufenden Mandatsperiode in der Kommission für Unfallverhütung im Strassenverkehr einzubringen und wünscht ihm bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Dem ausscheidenden Mitglied René Kaufmann dankt die Regierung für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltClaudia GernerT +423 236 65 93claudia.gerner@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100929964