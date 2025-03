www.bernecker.info

Trump hat Zölle auf Autoimporte in Höhe von 25 % angekündigt, ab dem 3. April werden sie fällig. Kein Wunder, dass die Autowerte in die Knie gehen - allen voran Toyota, Honda, GM, Ford und Stellantis. Trump will mit den Zöllen die USA als Produktionsstandort stärken und Handelsdefizite abbauen. Auto-Konzerne, die bereits Fabriken in den USA haben und dort produzieren, müssen keine Strafabgaben zahlen.