Berlin (ots) -Pharma Deutschland hat gestern den Landesverband Brüssel gegründet. Er ist die neue Anlaufstelle im Verband für alle Mitgliedsunternehmen, die ständig oder punktuell einen besseren Zugang zu europapolitischen Themen wünschen. Zum Vorsitzenden des neuen Landesverbandes wurde Stefan Koch, CEO von MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH, gewählt.Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland, betont, dass der Landesverband Brüssel nicht das systematische Monitoring der europäischen Pharmathemen durch den Verband und die enge Vernetzung von Pharma Deutschland in die europäische Verbändelandschaft ersetzt: "Vor dem Hintergrund der Bedeutung, die die europäische Politik für die deutsche Pharmabranche hat, war es allerdings naheliegend, unseren Unternehmen eine zentrale Anlaufstelle für europapolitische Themen und Fragestellungen zu bieten. Der Landesverband Brüssel ist aber nicht nur als Dienstleistung gegenüber unseren Mitgliedern zu verstehen. Über den engen Austausch mit ihnen vor Ort generiert Pharma Deutschland valide Informationen darüber, welche Auswirkungen die Entscheidungen der EU auf die Branche in Deutschland haben. Dieses Wissen macht den Verband zu einem wichtigen Gesprächspartner bei allen europäischen Pharmafragen."Dr. Stefan Koch, Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes Brüssel: "Der Landesverband Brüssel bietet einen echten Mehrwert, insbesondere für Pharmaunternehmen, die keine eigene Dependance in Brüssel haben. Wir laden die Mitgliedsunternehmen ein, sich vor Ort und aus erster Hand über pharmarelevante Themen zu informieren. Mit dem Landesverband bietet Pharma Deutschland seinen Mitgliedern die Möglichkeit, die Entscheidungsfindungen auf europäischer Ebene unmittelbar mitzugestalten."Vorstand des Landesverbandes Brüssel von Pharma Deutschland:- Dr. Stefan Koch (Vorsitzender), MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH- Ilse Boskamp, G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG- Christian Clarus, B. Braun Melsungen AG- Katarína Gatialová, Viatris Healthcare GmbH- Filip Lassahn, Fresenius SE & Co. KGaA- Dr. Bernd Roether, BIONORICA SE- Dr. Traugott Ullrich, Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG