US-Zölle - Automobilhersteller unter Druck

Werbung







US-Präsident Donald Trumps kündigt Sonderzölle auf Automobilimporte an.



Am gestrigen Abend kündigte der US-Präsident nach US-Börsenschluss Einführzölle von 25% auf Autoimporte an. Damit schaffte Trump zunächst Klarheit bei den Spekulationen um US-Strafzölle und deren Höhe. Mit dieser Maßnahme will Trump die Automobilindustrie zu bestärken, die heimische Prodiktion zu stärken, da in den USA produzierte Fahrzeuge von diesen Zöllen ausgenommen sind. Auch sollen die großen US Autohersteller General Motors, Ford und Stellantis, die zusammen rund die Hälfte der Pkw-Produktion im Land ausmachen von einer solchen protektionistischen Wirtschaftspolitik profitieren. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, drückte ihr Bedauern über die neuen US-Zölle aus und versicherte, sich um Verhandlungslösungen zu bemühen. Die EU verlangt ihrerseits auf US-Autoimporte aktuell einen Zoll von 10%. Angst vor möglichen Vergeltungszöllen ließen die US-Automobilwerte fallen. Beispielsweise verzeichnete Tesla ein nachbörsliches Minus von rund 1,3%. Auch die deutschen Automobilhersteller wurden zeitweise um teils fast 4% an der Börse abgestraft. Für viele der deutschen Konzerne sind die Vereinigten Staaten einer der wichtigsten Absatzmärkte.





















Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC