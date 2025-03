Das im SDAX notierte Berliner Unternehmen Eckert & Ziegler blickt optimistisch in die Zukunft, trotz technischer Herausforderungen in der jüngsten Vergangenheit. Basierend auf einem vorläufigen Jahresabschluss prognostiziert der Konzern für das laufende Jahr einen Umsatzanstieg um etwa acht Prozent auf rund 320 Millionen Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll dabei um nahezu ein Fünftel auf etwa 78 Millionen Euro wachsen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Diese Prognose basiert auf der Annahme stabiler Wechselkurse. Bemerkenswert ist, dass sich der final testierte Jahresabschluss aufgrund einer kürzlich erlittenen Cyberattacke um einige Tage verzögern wird.

Starke Vorjahreszahlen als solide Basis

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Eckert & Ziegler ?

Die vorläufigen Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr, die das Unternehmen bestätigte, zeugen von einer beeindruckenden Entwicklung. Der Umsatz verzeichnete einen Anstieg um ein Fünftel auf 295,8 Millionen Euro. Noch deutlicher fiel die Verbesserung beim bereinigten operativen Gewinn aus, der um satte 40 Prozent auf 65,9 Millionen Euro zulegte. Das Nettoergebnis erreichte 33,3 Millionen Euro und übertraf damit den Vorjahreswert von 26,3 Millionen Euro erheblich. Trotz dieser positiven Entwicklung reagierte die Börse zunächst verhalten - die Aktie verlor im XETRA-Handel zeitweise 5,66 Prozent auf 52,55 Euro. Hintergrund der vorsichtigen Marktstimmung könnte auch der IT-Vorfall sein, der Mitte Februar bekannt wurde. Damals informierte Eckert & Ziegler über einen Cyberangriff auf Teile seiner IT-Systeme, betonte jedoch, dass die Produktion weitgehend unbeeinträchtigt laufe und keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft zu erwarten seien. Bereits zuvor hatte ein separater IT-Vorfall die Kommunikationskanäle des Unternehmens gestört.

Anzeige

Eckert & Ziegler-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Eckert & Ziegler-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

Die neusten Eckert & Ziegler-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Eckert & Ziegler-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Eckert & Ziegler: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...