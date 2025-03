Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Großbritannien ist im Februar deutlich zurückgegangen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Verbraucherpreise seien um 2,8% zum Vorjahresmonat, nach 3,0% zuletzt im Januar gestiegen. Ökonom:innen hätten mit einem Anstieg von 2,9% gerechnet. Das Britische Pfund sei nach diesen Nachrichten kurzzeitig etwas schwächer geworden. Der EUR/GBP-Kurs habe ein Niveau von 0,8374 erreicht. Doch das Pfund habe wieder an Stärke gewonnen und notiere bei einem Schlusskurs von 0,8341. (27.03.2025/alc/a/a) ...

