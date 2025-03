Linz (www.anleihencheck.de) - Die Tschechische Nationalbank hat bei ihrer gestrigen Sitzung ihren Leitzins vorerst unverändert gelassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Somit liege seit 6. Februar das Zinsniveau stabil bei 3,75 %. Die Märkte hätten diese Zinspause erwartet, sodass der EUR/CZK-Wechselkurs nach der Veröffentlichung dieses Berichts praktisch nicht reagiert habe. Tatsache sei jedoch, dass die Tschechische Krone in den letzten Tagen gegenüber dem Euro allmählich an Stärke gewonnen habe und EUR/CZK unter der Marke von 25,000 gehandelt werde. Der Grund für diesen Schritt der Tschechischen Nationalbank sei die anhaltende Inflation in Tschechien. Im Februar habe die Inflationsrate bei 2,7 Prozent gelegen. Dies entspreche einem Rückgang von lediglich einem Zehntel Prozent gegenüber Januar. "Es bestehen weiterhin Inflationsrisiken, die eine restriktive Geldpolitik erfordern", habe Gouverneur Aleš Michl auf einer anschließenden Pressekonferenz gesagt. Interessanterweise sei Michl kürzlich zum Gouverneur des Jahres gewählt worden. (27.03.2025/alc/a/a) ...

