Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat den Zinssenkungspfad noch nicht verlassen und Vertreter der Notenbank, vor allem der südeuropäischen Länder, haben zuletzt auf die Notwendigkeit weiterer Lockerungen hingewiesen, so die Analysten der Helaba.Allerdings habe es auch Andeutungen einer etwas langsameren Gangart gegeben, zumal erste Hinweise auf eine Erholung der konjunkturellen Entwicklung auch in Deutschland wahrgenommen werden könnten. So hätten die zuletzt veröffentlichten Stimmungsindikatoren zumeist Anstiege aufgewiesen. In diesem Zusammenhang sei auf die heute anstehenden Geldmengenzahlen der Eurozone verwiesen. Das M3-Wachstum habe sich zu Anfang des Jahres verbessert und auch im Februar sei mit einem erneuten Anstieg zu rechnen. Die M1-Wachstumsrate habe im Trend ebenfalls zulegen können, wodurch Hoffnungen auf eine konjunkturelle Erholung untermauert würden. Inflationssorgen sollten sich von der Entwicklung der Geldmenge aber nicht ableiten lassen, denn das Niveau sei noch vergleichsweise niedrig. Daher stünden die Zahlen den noch geplanten Zinssenkungen wohl nicht im Wege. ...

