FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Air France-KLM von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 8,50 Euro belassen. Das höhere Maß an markttechnischer, geopolitischer und konjunktureller Unsicherheit könnte auf absehbare Zeit so bleiben, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur europäischen Transportbranche. Mit Blick auf einzelne Sektorwerte bevorzugt der Experte Qualitätsaktien./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 08:00 / CET

