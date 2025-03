FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag ihre zur Wochenmitte erzielten Gewinne behauptet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum späten Vormittag um 0,02 Prozent auf 128,32 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,78 Prozent.

Gestützt wurden die als sicher geltenden Staatspapiere durch die trübe Stimmung am Aktienmarkt. Dort drückten die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Autozölle auf die Kurse.

"Trump heizt mit den Autozöllen einen globalen Handelskrieg an", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Vergeltungsmaßnahmen der von den Zöllen betroffenen Ländern würden vermutlich bereits in Kürze folgen. Auch die US-Notenbank werde sich mit den Einfuhrabgaben beschäftigen müssen. "Werden Neufahrzeuge teurer, hat dies Auswirkungen auf die US-Inflationsentwicklung", betonte der Experte.

In den USA gebe es infolge der Zollpolitik von Trump auch Sorgen vor einer konjunkturellen Abkühlung, ergänzten die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Verstärkt würden die Befürchtungen von diversen Frühindikatoren, die sich zuletzt abgeschwächt hätten. Solide aber habe sich bislang der Arbeitsmarkt präsentiert. Damit rücken am Nachmittag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den Blick. Diese liegen auf einem niedrigen Niveau, sodass es den Experten zufolge keine Anzeichen für eine merkliche Abkühlung des Arbeitsmarktes gibt./la/jsl/stk