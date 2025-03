Bitcoin im Bull-Flag-Modus - 90.000er Marke im Visier

Nach einer kurzen Korrektur hält der Kurs von Bitcoin an einer Aufwärtsstruktur fest, die oft als Bull Flag bezeichnet wird. Höhere Tiefs und allmählich steigende Hochs haben darauf hingedeutet, dass ein Ausbruch über den Trendlinien-Widerstand anstehen könnte. Als potenzielle Zielzone rücken 90.000 bis 92.000 US-Dollar ins Visier der Anleger. Dieser Bereich hatte zuvor oft als markante Hürde fungiert und könnte im nächsten Schritt erneut eine entscheidende Rolle spielen.

Auf technischer Ebene haben sich in den letzten Tagen kleine Rücksetzer gezeigt, gefolgt von direkten Aufwärtsbewegungen am Wochenede, welche eine CME Gap zurückgelassen hat. Am Markt blieben über 90 Prozent aller CME-Gaps in der Vergangenheit zwar nicht lange offen, doch absolute Gewissheit besteht nie. Dennoch wirken die ständigen Anläufe nach oben so, als wäre das Momentum weiter intakt.

Neue Impulse durch GameStop und US-Politik

Zeitgleich liefern einige Nachrichten zusätzlich Treibstoff. GameStop sammelt angeblich insgesamt 6 Milliarden US-Dollar ein, um damit Bitcoin einzukaufen. Vieles lässt vermuten, dass bald größere Institutionen nachziehen könnten. Erst kurz davor hatte man erfahren, dass Präsident Trump die Bitcoin-freundliche Senatorin Lumis unterstützt hatte. Außerdem tauchte eine Vorlage im Senat auf, um DeFi-Broker-Regeln zu entschärfen. Beides öffnet neue Wege, um Bitcoin-Bestände institutionell auszubauen.

Aktuell fließen auffallend hohe Summen in Bitcoin-ETFs. Seit neun Tagen wird von einem stetigen Inflow berichtet. Zudem erhöhte BlackRock einmal mehr seine BTC-Käufe. Im Zusammenspiel mit steigender US-Geldmenge stärkt das die Vermutung, dass ein größerer Marktaufschwung bevorstehen könnte. Das Großkapital tastet sich Stück für Stück vor. Falls weitere Unternehmen wie Apple den Schritt wagen, könnte daraus ein Schneeballsystem werden, das noch mehr Bitcoin aufkauft.

Kurzfristige Widerstände

Vorerst gilt jedoch weiterhin der Blick auf den nächsten Widerstand. Ob 92.000 US-Dollar direkt übertroffen werden, bleibt abzuwarten. Langfristig hat Bitcoin bereits mehrfach gezeigt, dass große Aufwärtswellen oft nach längeren Seitwärtsphasen starten. Wer in vorherigen Rücksetzern nachgekauft hatte, behält meist einen Vorteil. Wer hingegen trendfolgend tradet, wartet, bis das technische Signal endgültig greifbar ist.

In der Zwischenzeit geraten immer mehr Meme Coins ins Portfolio der Anleger. Manche von ihnen verzeichneten bereits Kursverdopplungen, dennoch bleiben sie sehr volatil. Andere starteten komplett neu durch und bieten damit ein besonders breites Spektrum. Hier kommt eine Neuerung Namens Meme Index ins Spiel, der diese Meme-Coins bündeln will. Eine solche Technik könnte verhindern, dass die Volatilität einzelner Assets allzu sehr ins Gewicht fällt und gleichzeitig die Chance auf Gewinne im Sektor gestärkt wird.

Technik hinter dem Meme Index

Der Meme Index ($MEMEX) verpackt mehrere Meme-Coins in verschiedene Portfolios. Dabei geht es um Projekte wie Fartcoin, Bonk oder SPX, die teilweise stark zugelegt haben. Ähnlich wie bekannte Indexfonds im traditionellen Markt lassen sich damit gleich mehrere Token abdecken. Das Modell setzt auf vier verschiedene Teilindizes: Meme Titan, Moonshot, Midcap und Meme Frenzy. Jeder Index fokussiert sich auf eigene Chancen und Risiken.

Wer eher auf etablierte Meme Coins setzt, findet im Meme Titan Index eine Sammlung bekannter Assets, die bereits mehrere Kurszyklen überstanden hatten. Der Moonshot Index dagegen greift zu Tokens, die mittelfristig das Potenzial für große Sprünge besitzen. Im Midcap Bereich landet man bei Werten zwischen 50 und 250 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung, die nochmals höhere Schwankungen haben. Die Meme Frenzy Option packt schließlich reine High-Risk-Projekte zusammen, die an einem guten Tag um ein Vielfaches zulegen können.

Popcat, PNUT und MOG - 8 Coins in einem, Quelle: https://memeindex.com/de

$MEMEX selbst dient als zentraler Token, der alle diese Indizes zusammenführt. Nutzer benötigen den nativen $MEMEX Token, um sich in die verschiedenen Meme-Pakete einzukaufen. Damit soll die native Kryptowährung gestärkt werden was gleichzeitig den Anlegern des Projekts zugute kommt.

Der Presale von $MEMEX läuft noch wenige Tage. Wer jetzt noch zugreifen möchte, holt sich den Token direkt über die Website. Mit jedem weiteren Funding-Schub dürfte das Volumen wachsen, und die Meme-Welle, die bereits einige Coins erfasst hat, könnte weiter an Fahrt aufnehmen. Schon in 4 Tagen ist der Presale zu Ende, danach wird der Coin auf den dezentralen Börsen gelistet und könnte nach Meinung einiger Analysten um mehrere hundert Prozent steigen.

