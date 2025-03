Vaduz (ots) -Gewalt erlebt? Wer mit dieser belastenden Erfahrung konfrontiert ist, findet ab sofort auf der grundlegend überarbeiteten Webseite der Opferhilfestelle Liechtenstein (www.opferhilfe.li) alle relevanten Informationen. Die Seite richtet sich an Betroffene, Angehörige und Bezugspersonen und bietet umfassende Informationen zu den verschiedenen Formen der Opferhilfe.Besucherinnen und Besucher der Webseite bekommen einen Überblick, welche Rechte Betroffene von Straftaten haben und welche Hilfe sie erhalten können - sei es durch Beratung, psychosoziale Begleitung oder finanzielle Unterstützung. Bei Bedarf übernimmt die Opferhilfestelle auch die Vermittlung an psychologische oder juristische Fachpersonen.Mit dem neuen Internetauftritt wird der Zugang zur Opferhilfe erleichtert. Die Informationen sind übersichtlich aufbereitet und auch in verschiedenen Sprachen abrufbar - ein wichtiger Schritt, um Hemmschwellen abzubauen und Betroffenen Mut zu machen, sich Hilfe zu holen.Die Opferhilfestelle ist administrativ dem Amt für Justiz zugeordnet, in der Aufgabenerfüllung jedoch weisungsungebunden. Sie steht allen Menschen, die von einer in Liechtenstein begangenen Straftat betroffen sind, kostenlos und vertraulich zur Seite.Pressekontakt:Opferhilfestelle LiechtensteinManuela Haldner-SchierscherT +423 236 76 96manuela.haldner-schierscher@llv.li; info.ohs@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100929976