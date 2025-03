München/Ingolstadt (ots) -MediaMarkt und PAYBACK starten eine Promotion-Partnerschaft: Kundinnen und Kunden haben künftig im Rahmen zeitlich begrenzter Aktionen die Möglichkeit, bei Einkäufen PAYBACK Punkte zu sammeln, wenn sie zuvor die relevanten PAYBACK Coupons aktiviert haben. Media Markt wird in seinen über 300 Märkten in Deutschland die 33 Millionen aktiven PAYBACK Kundinnen und Kunden erstmals von 31. März bis 27. April mit Punkten belohnen, für die kommenden Monate sind bereits weitere Promotions geplant."Jetzt lohnt es sich noch mehr, bei MediaMarkt einzukaufen! Wir freuen uns schon sehr, dass es bald losgeht mit den beliebten PAYBACK Punkten auch in unseren Märkten. Das ist eine tolle Ergänzung zu unserem eigenen myMediaMarkt-Programm", so Katrin Hana, Head of Loyalty & Retention bei MediaMarktSaturn."Was für eine starke weitere Marke im PAYBACK Partnerverbund", so Florian Wolfframm, Mitglied der PAYBACK Geschäftsleitung. "Jetzt ist es möglich, beim Kauf von Elektronik und Technik ganz nebenbei PAYBACK Punkte zu sammeln und zu sparen. Gleichzeitig kann sich Media Markt durch uns von anderen Elektronikhändlern abheben und treue Kunden belohnen."PAYBACK ist in diesem Jahr mit dem marktführenden Lebensmittelhändler EDEKA und Netto Marken-Discount ins Jubiläumsjahr gestartet. Das größte Bonusprogramm feiert seinen 25. Geburtstag unter dem Motto "Das beste PAYBACK aller Zeiten", denn im zweiten Halbjahr werden auch noch die Sparkassen zum bereits sehr starken Verbund mit mehr als 700 Partnern - darunter Aral, Amazon, C&A, dm-drogerie markt, Thalia und OTTO - kommen.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von 33 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern an der Kasse oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 15 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt erhielt sie die Ehrungen "kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP ist 19facher "Top Employer".Über MediaMarkt:MediaMarkt, Deutschlands und Europas Elektronikhändler Nummer Eins, wurde 1979 gegründet und wird heute als eigenständige Vertriebsmarke geführt. In Deutschland ist das Unternehmen Stand 30. September 2024 mit 309 Märkten vertreten und beschäftigt rund 12.000 Mitarbeitende. MediaMarkt ist europaweit in elf Ländern an 943 Standorten mit über 36.000 Mitarbeitenden präsent. Zum Erfolgskonzept zählen neben einem stets aktuellen Sortiment an Markenprodukten auch die persönliche Beratung sowie ein umfangreiches Portfolio an Serviceleistungen. MediaMarkt vereint die Vorteile des stationären und des Online-Handels unter dem Dach einer vertrauten Marke, ergänzt um mobile Shoppingmöglichkeiten per App.Medienkontakt:Nina Purtscher-GrassTel.: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netpresse@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/6000106