WashTec bestätigte seine soliden vorläufigen Q4-Zahlen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 7,4% auf 143 Mio. Euro, angetrieben durch starke Geräteverkäufe in Europa, die die schwache Nachfrage in Nordamerika ausglichen. Das Zurückkehren zu Umsatzwachstum im Q4 markiert das Ende der Rückgänge in den ersten drei Quartalen 2024. Das Q4-EBIT wuchs im Jahresvergleich überproportional um 19,3% auf 18 Mio. Euro, was auf bessere Produktpreise und Kosteneffizienzen zurückzuführen ist, wodurch die EBIT-Marge um 1,3 Prozentpunkte auf 12,6% anstieg. Der freie Cashflow (FCF) für das Geschäftsjahr ging jedoch um 14,3% auf 40 Mio. Euro zurück, bedingt durch einen Anstieg der Forderungen zum Jahresende. Trotz des niedrigen FCF ermöglichte eine kontrollierte Investitionsausgabenpolitik in Verbindung mit einer gesunden Eigenkapitalquote dem Unternehmen, eine attraktive Dividende von 2,4 Euro pro Aktie (Rendite: 6%) auszuschütten. Der Ausblick für 2025 ist stabil, mit einem mittleren Umsatzwachstum im einstelligen Bereich, einem hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen EBIT-Wachstum und einem FCF von 35 Mio. bis 45 Mio. Euro. Dies, zusammen mit dem bevorstehenden digitalen Produktangebot, stärkt das Produktportfolio und sichert das langfristige Wachstum des Unternehmens. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 55,00 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/WashTec%20AG