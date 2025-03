Die Alcon AG verzeichnete am Mittwoch einen Schlusskurs von 91,32 USD und erreichte damit ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Trotz der jüngsten Kursschwäche zeigt die Aktie des Augenheilkundeunternehmens einige bemerkenswerte technische Entwicklungen, die auf eine mögliche Trendwende hindeuten könnten.

Am 24. März überschritt die Alcon-Aktie die wichtige 200-Tage-Linie, als der Kurs auf 85,65 Euro anstieg. Dieses technische Signal gilt als bedeutsam, da es nach einem Abwärtstrend seit dem 7. März auftrat und möglicherweise eine Trendumkehr anzeigt. Trotz eines Rückgangs auf 84,12 Euro, was einem Minus von 2,13 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht, bleibt die Aktie sowohl in kurzfristigen als auch in langfristigen Aufwärtstrends, da sie über den relevanten gleitenden Durchschnitten notiert.

Verbesserte Relative Stärke als positives Signal

Die Relative Strength (RS) Rating von Alcon stieg laut Investors' Business Daily am 18. März von 68 auf 71. Dieser Indikator, der die Kursentwicklung einer Aktie im Vergleich zu anderen Titeln bewertet, signalisiert eine verbesserte Marktperformance des Unternehmens. Bemerkenswert ist, dass Aktien mit einem RS-Rating über 80 generell als besonders vielversprechend gelten - ein Wert, den Alcon allerdings noch nicht erreicht hat.

Fundamentaldaten für das Geschäftsjahr 2025

Aus fundamentaler Sicht richtet sich der Blick auf die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr. Für 2025 prognostiziert Alcon einen Gewinn pro Aktie von 2,87 CHF, was zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,42 führt. Die Dividendenplanung sieht eine Ausschüttung von 0,39 CHF pro Aktie vor, was einer Dividendenrendite von 0,47 Prozent entspricht.

Die aktuellen Marktdaten zeigen zudem eine annualisierte Volatilität von 16,53 Prozent über die letzten 30 Tage, was auf die bestehenden Schwankungen im Kursverlauf hinweist. Beachtenswert ist auch, dass die Aktie derzeit lediglich 1,59 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 92,80 USD notiert, das sie am 25. März erreichte - nur einen Tag bevor der Kurs auf sein aktuelles Niveau zurückfiel.

