NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen belassen. Die seien gemischt ausgefallen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen deutlich verfehlt, andererseits sei das Handelsumfeld nicht so schwach wie von einigen befürchtet. Die Schätzungen für die Bekleidungskette dürften allerdings sinken./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 07:57 / GMT

SE0000106270