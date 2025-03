Die Zalando-Aktie setzt sich am Donnerstag mit einem Plus von knapp fünf Prozent an die DAX-Spitze. Auftrieb verleihen starke Zahlen des britischen Konkurrenten Next. Der Modehändler startete erfolgreich ins neue Geschäftsjahr und hob den Ausblick an. Da die ersten acht Wochen besser liefen als erwartet, rechnet Next für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 mit Erlösen von 6,6 Milliarden britischen Pfund (7,9 Milliarden Euro) anstatt 6,5 Milliarden Pfund (7,8 Milliarden Euro). Der Vorsteuergewinn ...

