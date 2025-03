Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

LLB emittiert erfolgreich Anleihe über CHF 200 Mio.



27.03.2025 / 12:30 CET/CEST





Vaduz, 27. März 2025. Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) hat eine festverzinsliche Anleihe im Format Senior Non-Preferred über CHF 200 Mio. ausgegeben. Die von der LLB emittierte festverzinsliche Anleihe stiess auf grosse Nachfrage bei den Investoren. Dieses rege Interesse spiegelt den sehr guten Ruf der LLB im Markt wider. Group CEO Gabriel Brenna erklärt: «Mit einer Tier-1-Ratio von 18.8 Prozent und einem Eigenkapital von CHF 2.2 Mia. steht die LLB für Sicherheit und Stabilität. Unser Moody's Depositenrating von Aa2 bestätigt zusätzlich unsere finanzielle Stärke.» Group CFO Christoph Reich ergänzt: «Die Anleihe ermöglicht der LLB-Gruppe, ihre solide Finanzierungsstruktur weiter zu festigen und ihr Wachstum zu refinanzieren.»

Die Laufzeit der Anleihe beträgt acht Jahre, die Rendite auf Verfall liegt bei 1.685 Prozent. Die Anleihe wird ab dem 21.04.2025 an der SIX kotiert (ISIN: CH1423931596) und im Sekundärmarkt gehandelt. Wichtige Termine Mittwoch, 16. April 2025, 33. ordentliche Generalversammlung

Mittwoch, 20. August 2025, Veröffentlichung Halbjahresbericht 2025 Kurzporträt Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'286 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 31. Dezember 2024 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 113.5 Mia. Kontakt

Liechtensteinische Landesbank AG

Cyrill Sele, Leiter Group Corporate Communications

T +423 236 82 09 | communications@llb.li | llb.li



