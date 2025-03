Der Jahresbericht 2024 von Symrise bestätigt die vorläufigen Zahlen und hebt erneut ein weiteres Jahr der Markt-Outperformance hervor, mit einem organischen Umsatzwachstum von 8,7%, das die langfristigen Ziele von 5-7% übertrifft, sowie einer EBITDA-Margensteigerung von 1,6 Prozentpunkten auf 20,7%. Gleichzeitig wird weiterhin nachhaltiger Wert für die Aktionäre geschaffen, was das 15. Jahr in Folge markiert, in dem die Dividende auf 1,20 EUR (+9% im Jahresvergleich) erhöht wurde. Die "ONE Symrise"-Strategie bleibt zentral für den Ansatz des Unternehmens, indem Synergien zwischen den Geschäftseinheiten gefördert und Wachstumsbereiche wie Gesundheit und Wellness fokussiert werden. Das "ONE Innovation Ecosystem" wird die Produktentwicklung vorantreiben, während "ONE CARE" Expertise bündelt, um ganzheitliche Gesundheits- und Wellnesslösungen anzubieten. Gleichzeitig wird erwartet, dass operative Effizienzen und diszipliniertes Pricing weiterhin die Rentabilität unterstützen. Für das Geschäftsjahr 2025 hat Symrise seinen Ausblick bestätigt, mit einem angestrebten organischen Umsatzwachstum von 5-7% und EBITDA-Margen von 21-23%, gestützt durch einen soliden Geschäfts-FCF von 14%. Die Analysten von mwb research sind der Meinung, dass Symrise 2025 weiteres Potenzial zur Wertschöpfung hat und die Dynamik seiner außergewöhnlichen Umsetzung im 2024 nutzen wird. Die Analysten bestätigen ihre BUY-Empfehlung und ein Kursziel von 110,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Symrise%20AG