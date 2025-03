NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 575 US-Dollar belassen. Ferrari fertige seine begehrten Fahrzeuge allesamt im italienischen Maranello und werde somit von den Importzöllen der USA voll erwischt, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Andererseits dürften sich Ferrari-Käufer in den USA auch höhere Preise leisten können, vermutete der Experte. Zumal die Werte der schon in den Garagen in den USA stehenden Fahrzeuge nun noch zusätzlich an Wert gewinnen dürften./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 00:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 05:11 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0011585146