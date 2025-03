MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nemetschek von 120 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Entwickler von Bausoftware sei eine wahre Wachstumsmaschine, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management sei für konservative Ausblicke bekannt, die Aussagen zum laufenden Jahr seien gleichwohl positiv./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 09:56 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006452907