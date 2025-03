NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die von den USA eingeführten Importzölle dürften sich bei den Herstellern zum Ende des zweiten Quartals hin negativ bemerkbar machen und im kommenden Jahr "eskalieren", schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Die Autoproduzenten könnten die Belastungen zwar mindern, den Schlag jedoch nicht abwehren. Stellantis und Tesla schienen noch vergleichsweise gut positioniert zu sein./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 08:56 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 08:56 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR001400AJ45