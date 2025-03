Die Curatis Holding AG (SIX:CURN, "Curatis") meldet für 2024 einen Geschäftsumsatz von 6,9 Mio. CHF, wobei die Curatis AG nur für 8 Monate enthalten ist. Die Curatis AG konnte den Umsatz im Distributionsgeschäft im Gesamtjahr 2024 gegenüber 2023 um 30 auf 9,5 Mio. CHF steigern.

Weitere Kernaussagen:

Curatis erhöht die Schätzung für die Anzahl der im Leitprojekt C-PTBE-01 behandelten Patienten um den Faktor 20.

Der Grund dafür ist, dass Curatis eine Biologics Licence für C-PTBE-01 beantragen kann, die einen 12-jährigen Marktschutz in den USA gewährt. Dies deutet auf eine Erweiterung der Indikationen hin, nämlich von PTBE bei diffusem Mittelliniensarkom (DMG) bei Kindern auf PTBE bei anderen primären und metastasierten Hirntumoren bei Kindern und Erwachsenen.

Ein Treffen mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zur Besprechung einer möglichen entscheidenden Phase-III-Studie für C-PTBE-01 ist in Vorbereitung und für das zweite Quartal geplant.

Die starke Liquidität von 3 Mio. CHF zum Jahresende in Kombination mit dem positiven, wachsenden Cashflow aus dem Verkauf und der schlanken Organisation bilden eine solide Grundlage für die Geschäftstätigkeit von Curatis.

Geschäftsentwicklung und Finanzen

Der Produktumsatz belief sich 2024 auf 6,4 Mio. CHF und der Dienstleistungsumsatz auf 0,5 Mio. CHF, wobei die am 26. April 2024 übernommene Curatis AG in dieser Zahl nur für 8 Monate enthalten ist. Auf Ganzjahresbasis konnte die Curatis AG den Umsatz im Distributionsgeschäft von CHF 7,3 Mio. (2023) auf CHF 9,5 Mio. (2024) steigern, was einem Wachstum von 30 entspricht. Dieses starke Wachstum ist auf ein signifikantes organisches Wachstum sowie neu eingeführte Produkte zurückzuführen. Es entspricht der Strategie von Curatis, Produkte in der Registrierungsphase zu unterstützen, um anschließend die Verantwortung für den Vertrieb zu übernehmen, sowie bereits eingeführte Produkte von Wettbewerbern zu übernehmen. Der Betriebsverlust für den Zeitraum belief sich auf CHF 3,3 Mio. und beinhaltet mehrere nicht zahlungswirksame Sondereffekte wie Personalkosten aufgrund der Neubewertung des Optionsplans, den die Curatis AG seit 2015 betreibt (CHF 2,5 Mio.). Zudem sind einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Transaktion im April 2024 angefallen (ca. CHF 1,3 Mio.).

Die starke Cash-Position von Curatis per 31. Dezember 2024 von CHF 3,0 Mio. in Kombination mit einem positiven Cashflow aus dem operativen Geschäft der Curatis AG (ohne Transaktions- und Entwicklungskosten) und die schlanke Struktur sichern die operative Tätigkeit von Curatis.

In Mio. CHF 31. Dezember 2024 31. Dezember 2023 Umsatz 6.9 0 Betriebsergebnis (3.3) (16.3) davon nicht zahlungswirksam (2.5) (12.4) davon Transaktionskosten (1.3) 0 Barmittel und Barmitteläquivalente 3.0 0

Leitprojekt C-PTBE-01: Deutlich mehr Patienten können behandelt werden

Am 14. November 2024 gab Curatis bekannt, dass die Zulassung des Leitprojekts C-PTBE-01 über den Weg der Biologika-Zulassung (BLA) angestrebt wird. Während der Weg der Phase-III-Studie und der Zulassung mit Schwerpunkt auf Kindern voraussichtlich unverändert bleibt, wird sich die Entwicklung von C-PTBE-01 nicht mehr ausschließlich auf PTBE bei Kindern mit diffusem Mittelliniengliom (DMG) konzentrieren. Die erweiterte Zielpopulation wird nun Kinder und Erwachsene mit PTBE bei primären und metastasierten Hirntumoren umfassen. Curatis erwägt, kurz nach der pädiatrischen Studie eine Studie an erwachsenen Patienten mit PTBE durchzuführen.

Curatis erhöht daher die Schätzung des adressierbaren Patientenpools von weniger als 1.000 Patienten (PTBE bei Kindern mit DMG) in den USA heute auf etwa das 20-fache der Patientenzahl in den USA (Kinder mit anderen Indikationen sowie Erwachsene). Dasselbe gilt für Regionen außerhalb der USA.

Ausblick 2025: Stabiles Umsatz- und Ergebniswachstum und Fortschritte bei C-PTBE-01 erwartet

Die ersten Monate des Jahres 2025 verliefen im Rahmen des Budgets. Curatis ist zuversichtlich, den Umsatz 2025 weiter steigern zu können.

Die CMC-Entwicklungsaktivitäten (aktiver pharmazeutischer Wirkstoff und Arzneimittel) für C-PTBE-01 verlaufen planmäßig. Eine erste Charge des Wirkstoffs wurde nun produziert. Ein Treffen mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zur Besprechung einer möglichen entscheidenden Phase-III-Studie für C-PTBE-01 ist in Vorbereitung. Das Treffen mit der FDA ist für das zweite Quartal 2025 geplant. Auch im Bereich der Partnerschaften finden erste Gespräche statt, die nach dem Treffen mit der FDA intensiviert werden sollen.

Für eine detailliertere Diskussion der Zahlen wird auf den Geschäftsbericht und den dazugehörigen Lagebericht verwiesen, die auf der Curatis-Website unter www.curatis.com verfügbar sind.

Es wird keine Präsentation zu den Jahreszahlen geben, das Unternehmen steht aber für Fragen zur Verfügung. Die Generalversammlung findet am 23. Mai 2025 um 14.30 Uhr in Pratteln statt.

Detailliertere Informationen zu C-PBTE-01

Peritumorale Hirnödeme treten bei vielen primären und metastasierten Hirntumoren auf und führen zu einer indirekten Beeinträchtigung der Gehirnfunktion aufgrund der Ansammlung von extrazellulärer Flüssigkeit um den Tumor herum. Peritumorale Hirnödeme können Symptome wie Kopfschmerzen, Erbrechen und neurologische Funktionsstörungen wie Lähmungen, Sprachstörungen, Sehstörungen und Veränderungen des mentalen Zustands verursachen. Sie können lebensbedrohlich sein.

Die Standardbehandlung für PTBE ist die Verwendung von Kortikosteroiden. Diese haben oft schwerwiegende Nebenwirkungen wie schwere Myopathie, Muskelschwund, abnorme Gewichtszunahme, Osteoporose, Gastritis, gastrointestinale Blutungen, Bluthochdruck und Persönlichkeitsveränderungen. C-PTBE-01 hat in zwei klinischen Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien eine starke steroidsparende Wirkung gezeigt, die zu einer deutlichen Reduzierung oder einem vollständigen Ersatz des Steroidgebrauchs führen kann. Dies kann die schweren steroidinduzierten Nebenwirkungen lindern und somit die Lebensqualität der Betroffenen verbessern.

Über Curatis:

Die Curatis Holding AG ist ein börsennotiertes Unternehmen (CURN.SW), das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln für seltene und sehr seltene Krankheiten spezialisiert hat. Curatis verfügt über ein Portfolio von mehr als 40 vermarkteten Produkten und eine Pipeline von Orphan- und Spezialprodukten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.curatis.com.

Haftungsausschluss:

Die in dieser Medienmitteilung und in den hier angegebenen Links zu unserer Website enthaltenen Informationen sind nicht für die Verwendung in Ländern oder Gerichtsbarkeiten oder durch Personen bestimmt, in denen eine solche Verwendung einen Gesetzesverstoß darstellen würde. Wenn dies auf Sie zutrifft, sind Sie nicht berechtigt, auf diese Informationen zuzugreifen oder sie zu nutzen.

Diese Medienmitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", die auf unseren derzeitigen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über uns und unsere Branche beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, jede Aussage, die zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften vorhersagt, prognostiziert, andeutet oder impliziert, und können die Worte "können", "werden", "sollten", "fortsetzen", "glauben", "antizipieren", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "projizieren", "planen", "werden wahrscheinlich fortsetzen", "werden wahrscheinlich resultieren", oder Worte oder Phrasen mit ähnlicher Bedeutung enthalten. Auf solche Aussagen sollte kein übermäßiges Vertrauen gesetzt werden, da zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich, ohne Einschränkung, wirtschaftlicher, wettbewerbsbezogener, staatlicher und technologischer Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Curatis Group liegen und die dazu führen können, dass das Geschäft, die Strategie oder die tatsächlichen Ergebnisse von Curatis wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen (oder von den Ergebnissen der Vergangenheit) abweichen. Für alle Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, verweisen wir auf die Risikofaktoren, die in unserem Börsenzulassungsprospekt in Verbindung mit dem Unternehmenszusammenschluss enthalten sind. Die Curatis Group übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es um neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus sollte beachtet werden, dass vergangene Leistungen keinen Hinweis auf zukünftige Leistungen darstellen. Personen, die eine Beratung benötigen, sollten sich an einen unabhängigen Berater wenden.

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Medienmitteilung ist weder ein Prospekt im Sinne des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes noch ein Prospekt im Sinne anderer anwendbarer Gesetze.

Einige Finanzinformationen in dieser Medienmitteilung wurden gerundet. Daher können die in dieser Medienmitteilung als Summen ausgewiesenen Zahlen geringfügig von der exakten arithmetischen Summe der vorangestellten Zahlen abweichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

