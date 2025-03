Das australische Unternehmen verzeichnet technologische Erfolge beim DLE-Pilotprojekt in Utah trotz anhaltender Marktherausforderungen und Kursvolatilität.

Anson Resources hat bedeutende Fortschritte bei seinem Green River Lithium-Projekt in Utah, USA, erzielt. Die Aktie des Unternehmens schloss am Mittwoch bei 0,04 Euro, was einem beachtlichen Wochengewinn von 18,73% entspricht, während sie über den Jahresverlauf einen Rückgang von 11,69% verzeichnet.

Die australische Firma und ihr Partner KOCH Technology Solutions (KTS) haben erfolgreich ein Direct Lithium Extraction (DLE)-Pilotprogramm am Green River-Standort abgeschlossen. Die Ergebnisse sind vielversprechend: Das Projekt erreichte eine durchschnittliche Lithium-Gewinnungsrate von 98% und demonstrierte eine effektive Entfernung von Sole-Verunreinigungen mit einer Abweisungsrate von über 99%. Zudem wurde ein Lithium-zu-Gesamtgelöststoffen-Verhältnis (Li:TDS) von bis zu 0,129 erreicht, was auf eine hohe Lithiumkonzentration hindeutet.

Produktionsvolumen und Zukunftsaussichten

Während der sieben Monate dauernden Pilotphase wurden etwa 43.500 Gallonen hochreines Lithiumchlorid produziert, was die Skalierbarkeit des Extraktionsverfahrens bestätigt. Das Pilotprogramm lief unter verschiedenen klimatischen Bedingungen, was die Robustheit und Anpassungsfähigkeit des DLE-Prozesses unterstreicht. KOCH Technology Solutions wird voraussichtlich einen technischen Anhang mit Prozessgarantien für den kommerziellen Betrieb vorlegen, der den Weg für eine potenzielle großtechnische Entwicklung ebnen könnte.

Trotz dieser technologischen Erfolge spiegelt der Aktienkurs die langfristigen Herausforderungen wider. Mit einem aktuellen Kurs, der 63,81% unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,10 Euro liegt, und einer erhöhten Volatilität von 83,70% (annualisiert über 30 Tage), bleibt die Marktposition des Unternehmens angespannt. Bemerkenswert ist jedoch, dass der Kurs sich 21,16% über dem 52-Wochen-Tief von 0,03 Euro bewegt, was auf eine gewisse Stabilisierung hindeuten könnte.

In einer strategischen Entwicklung wurde Anson Resources während der Quartalsanpassung im März 2025 aus den S&P/ASX-Indizes entfernt, was vor dem 24. März 2025 wirksam wurde. Diese Änderung unterstreicht die Herausforderungen, mit denen das Unternehmen bei der Positionierung im breiteren Marktkontext konfrontiert ist.

