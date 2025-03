© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

Was steckt hinter dem Rücksetzer? Die Angst vor einem Handelskrieg verunsichert Investoren und treibt sie erneut aus riskanten Assets wie Bitcoin, XRP und Solana!Die Kryptomärkte zeigen sich erneut volatil, und diesmal erwischt es besonders XRP und Solana hart. Auf 24-Stunden-Sicht notiert XRP mit einem Minus von 3,8 Prozent, während Solana sogar um 4 Prozent fällt (Stand: Donnerstag, 12:00 Uhr MEZ) Damit gehören sie zu den schwächsten Performern unter den Top-Kryptowährungen. Trump heizt Handelskrieg an: XRP und Solana unter Druck Der Kursrückgang von XRP und Solana könnte mit den jüngsten wirtschaftspolitischen Drohungen von Präsident Donald Trump zusammenhängen. In einer Serie von …