Pokemon Mystery Box - Die besten Überraschungsboxen im Vergleich

Bereits seit den 1990er Jahren gehören Pokemon zur Popkultur dazu und begeistern mittlerweile mehrere Generationen an Fans. Dabei stehen nicht nur die Videospiele und TV-Serien im Mittelpunkt, sondern gerade die Karten des TCGs (Trading Card Games) werden bereits seit Jahrzehnten von Spielern jeglichen Alters gesammelt und bespielt. Kein Wunder, dass seit einiger Zeit auch Pokemon Mystery Boxen immer beliebter werden, denn schließlich können hier sowohl Neulinge als auch erfahrene Fans eine Vielzahl an spannenden Inhalten finden.

Immer mehr Plattformen verkaufen aus diesem Grund verschiedene Pokemon Mystery Boxen, doch nicht jeder Anbieter ist auch wirklich seriös oder arbeitet mit einem transparenten System. Wir verraten in unserem Vergleich, wie Sie schlechte oder gar betrügerische Verkäufer vermeiden und welche Tipps und Erfahrungen Sie beachten sollten, bevor Sie diese Überraschungsboxen kaufen.

Unsere Top 5 Anbieter für Pokemon Mystery Boxen in der Übersicht

Jemlit: Eine der populärsten Mystery Box Plattformen im Internet, die durch hohe Transparenz, viele Kategorien und faire Konditionen selbst Neulinge überzeugt.

Eine der populärsten Mystery Box Plattformen im Internet, die durch hohe Transparenz, viele Kategorien und faire Konditionen selbst Neulinge überzeugt. Kartenbasis: Große Auswahl an Pokemon-Boxen und einige andere Kartenspiele.

Große Auswahl an Pokemon-Boxen und einige andere Kartenspiele. Toy Treasure: Ein Anbieter mit Fokus auf internationale Pokemon Mystery Packs und Boxen.

Ein Anbieter mit Fokus auf internationale Pokemon Mystery Packs und Boxen. Cardbuddys: Spannende Pokemon Überraschungsboxen in deutscher und englischer Sprache - sogar mit saisonalem Flair.

Spannende Pokemon Überraschungsboxen in deutscher und englischer Sprache - sogar mit saisonalem Flair. Lootie: Eine Mystery Box Plattform mit großer Auswahl und interessanten Pokemon-Inhalten.

Die besten Anbieter von Pokemon Mystery Boxen im Vergleich

Gerade für Neulinge ist es nicht immer einfach, seriöse und vertrauenswürdige Mystery Box Anbieter von den "schwarzen Schafen" zu unterscheiden. Dabei kann es sich bereits aus preislicher Sicht durchaus lohnen, mehrere Plattformen miteinander zu vergleichen und zudem die Inhalte der unterschiedlichen Überraschungsboxen zu überprüfen. So finden Sie nicht nur schnell die besten Inhalte und Gewinnchancen, sondern auch ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis.

Eine praktische Übersicht hierfür bietet unsere Tabelle mit fünf Anbietern, die uns überzeugen konnten. Außerdem stellen wir weiter unten die verschiedenen Pokemon Mystery Box Verkäufer noch einmal genauer vor.

Platz Anbieter Spezialisierung Trustpilot Bewertung Besonderheiten 1 Jemlit Große Anzahl an Mystery Box Kategorien 4,2 / Sterne Hohe Transparenz, Verkauf von Gewinnen möglich 2 Kartenbasis TCG-Boxen aus vielen Kategorien 4,5 / 5 Sterne Viele Pokemon-Boxen aus unterschiedlichen Preisklassen 3 Toy Treaure Internationale Angebote 3,2 / 5 Sterne Japanische und amerikanische Pokemon Mystery Boxen 4 Cardbuddys TCG-Shop mit breiter Aufstellung k.A. Saisonale Angebote zu Festtagen 5 Lootie Fokus auf Gaming- und Popkultur-Inhalte 4,3 / 5 Sterne Riesige Community

1. Jemlit.com - Der Vergleichssieger für Pokemon Mystery Boxen

In unserem Anbietervergleich konnte sich Jemlit.com als klarer Sieger herauskristallisieren, da hier die Auswahl an unterschiedlichen Kategorien einfach riesig ist und von Fashion über Technik und Popkultur bis hin zu luxuriösen Accessoires jeglicher Art eine breite Palette an Inhalten abdeckt. Auch Pokemon Mystery Boxen gehören zum Angebot der Plattform, deren Inhalte zwar alle aus der Welt der Pokemon stammen, jedoch auch hier von Merchandise über Sammelkarten bis hin zu besonders seltenen Figuren alles abdeckt.

Darüber hinaus ist eine besonders hohe Transparenz geboten, denn Nutzer können nicht nur auf einen Blick die Preise sämtlicher Boxen miteinander vergleichen, sondern per Mausklick sogar sämtliche Gewinnchancen anzeigen lassen. Wer also eine bestimmte Sammelfigur haben möchte oder lieber spezielle Kleidungsstücke gewinnen will, kann die Chancen dafür direkt einsehen.

Außerdem praktisch und einzigartig: Wer mit seinen Gewinnen nicht zufrieden ist, kann diese direkt nach dem Öffnen der digitalen Gewinnboxen in sogenannte Jemlit-Credits eintauschen. Diese Credits wiederum können genutzt werden, um neue Pokemon Mystery Boxen zu kaufen.

2. Kartenbasis - Riesige Auswahl an verschiedenen Pokemon-Produkten

Im Kern ist diese Plattform ein Marktplatz für den Verkauf verschiedener Trading Card Games, zu denen neben Pokemon auch Yu-Gi-Oh!, One Piece und weitere bekannte Sammelkartenspiele zählen. Doch gerade die Auswahl an Pokemon Mystery Boxen ist bei diesem Anbieter echt überzeugend, denn mit über 20 verschiedenen Überraschungsboxen muss sich Kartenbasis nicht gegenüber der Konkurrenz verstecken.

Auch preislich gibt es für jeden Pokemon-Sammler etwas: Die günstige Mystery Box beginnt bei ungefähr 6 Euro, während die teureren Angebote bei 60 Euro liegen. Es gibt mitunter sogar saisonale Angebote zu Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten, die dann mit zusätzlichen Inhalten überzeugen.

Allerdings sind die verschiedenen Mystery Boxen nur auf einen Inhalt spezialisiert (Kartenbooster oder Sammelfiguren oder spezielle Holo Glitzer Karten, etc.) und eine Einsicht in die Chancen, ein bestimmtes Set oder eine bestimmte Figur zu erhalten, gibt es ebenfalls nicht. Da zeigt sich unser Vergleichssieger Jemlit wesentlich transparenter.

3. Toy Treasure - Pokemon Mystery Boxen mit internationalem Flair

Wer nicht nur deutsche Pokemon-Inhalte gewinnen möchte, sondern auch auf asiatische, britische oder US-amerikanische Sammelkarten setzt, der bekommt bei Toy Treasure die Möglichkeit dafür geboten. Hier gibt es nämlich auch Pokemon Überraschungsboxen, die auf spezielle Sprachausgaben spezialisiert sind - unter anderem aus Japan oder vom englischsprachigen Markt. Allerdings fluktuiert das Angebot recht stark, denn gerade die japanischen Angebote sind immer schnell vergriffen.

Schade ist, dass auch hier die Transparenz etwas zu gering ausfällt: Zwar wird erklärt, dass eine günstige Mystery Box zum Beispiel eine zufällige Karte mit PSA-Wertung 10 (höchste Qualität) sowie einen zufälligen Booster beinhaltet, doch aus welcher Edition diese stammen könnten, wird nicht näher erklärt. Mitunter wird zwar garantiert, dass Sondereditionen enthalten sind, doch wäre etwas mehr Transparenz durchaus wünschenswert gewesen.

4. Cardbuddys - Starker Fokus auf deutsche Pokemon-Inhalte

Dieser Anbieter setzt mit seinen Pokemon Mystery Boxen hauptsächlich auf deutsche Inhalte, wobei die Preisspanne der einzelnen Überraschungsboxen recht hoch ausfällt. Denn während die günstigen Varianten bei etwa 15 Euro beginnen, werden die teureren Produkte für 150 Euro angeboten. Dabei wird grundsätzlich ein positives Preis-Leistungs-Verhältnis geboten, mitunter wird jedoch auch B-Ware in die Boxen integriert.

Schade ist allerdings auch hier, dass die Inhalte nicht näher erklärt werden. Zwar kann eine 100-Euro-Box zwar "Pokemon-Booster für mindestens 100 Euro" enthalten, doch aus welchen Editionen diese stammen, ist unklar. Wer also eine neue Sammlung beginnen möchte, könnte mit diesen Mystery Boxen durchaus starten, doch wer gezielter sammeln will, dürfte hier eher enttäuscht werden.

5. Lootie - Pokemon Mystery Boxen mit vielen Inhalten

Genauso wie unser Testsieger Jemlit ist auch Lootie eine Mystery Box Plattform, die eine breite Auswahl unterschiedlicher Kategorien bietet. So gibt es auch durchaus Pokemon-Inhalte, wobei allerdings die Anzahl der Boxen schwankt und manchmal nur eine einzige Variante angeboten wird. Die Inhalte sind jedoch immer breit gefächert und können besonders seltene Karten oder Sammelfiguren sein, aber auch Booster-Boxen, Plüschtiere oder Videospiele.

Praktisch ist, dass die Gewinnchancen der einzelnen Varianten mit einem Klick angezeigt werden, die einzelnen Gegenstände jedoch nicht immer verständlich genug beschriftet sind beziehungsweise erkenntlich gemacht wurden. Gerade Neulinge dürften es so schwer haben, vor dem Öffnen der Pokemon Mystery Boxen zu verstehen, welche Editionen tatsächlich vertreten sind.

Was ist eine Pokemon Mystery Box?

Wer sich bisher noch nicht mit dem Phänomen der Mystery Boxen beschäftigt hat, der dürfte sich zunächst unter einer Pokemon Überraschungsbox vielleicht nicht viel vorstellen können. Dabei handelt es sich letztendlich um eine digitale oder physisch existierende Kiste, die mit verschiedenen Inhalten gefüllt sein kann. Welche das sind, hängt letztendlich von der Mystery Box selbst und der Plattform dahinter ab: Preise, Gewinnchancen und wie schnell diese Produkte an die Kunden versendet werden, bestimmt der Anbieter selbst.

Seriöse Anbieter arbeiten gerade in Bezug auf diese wichtigen Informationen möglichst transparent und erklären zum Beispiel, aus welchen Editionen die Sammelkarten stammen könnten - und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, einen bestimmten Inhalt zu erhalten.

Bei digitalen Plattformen wie Jemlit öffnen Sie die Mystery Box direkt im Browser und können dann entscheiden, ob Sie den Gewinn zugeschickt bekommen wollen. Andere Anbieter hingegen versenden ein Paket mit den unbekannten Inhalten und Sie können erst Zuhause feststellen, was genau in der Überraschungsbox liegt.

Was erwartet Sie in einer Pokemon Überraschungsbox?

Wie bereits angedeutet können die Gewinne einer Pokemon Mystery Box stark von Anbieter zu Anbieter variieren: Von klassischen Boostern und Booster-Boxen über Sammelfiguren, einzelne Sammelkarten, Plüschtiere, Videospielen und weiteren Dingen können viele Inhalte gewonnen werden. Mitunter gibt es speziellere Angebote, die dann zum Beispiel ausschließlich Einzelkarten oder Videospiele oder Booster-Boxen enthalten. In solchen Fällen sollten Sie trotzdem genau überprüfen, welche potenziellen Inhalte sie gewinnen können und ob sich der Kauf der Mystery Box überhaupt lohnt.

Einige Pokemon Mystery Boxen haben potenziell verschiedene Inhalte (Quelle: Jemlit )

Die Überraschung in den verschiedenen Boxen kann dabei besonders positiv ausfallen, denn mit etwas Glück erhalten Sie Inhalte, die sogar wesentlich teurer sind als der Preis der Mystery Box. Gerade das macht auch den Reiz für viele Käufer aus: Nicht zu wissen, was genau gewonnen wurde, bis die Box geöffnet ist.

Warum eine Pokemon Mystery Box kaufen?

Die Gründe, warum bereits seit einiger Zeit ein starker Hype um die Pokemon Mystery Box vorhanden ist, sind vielfältig. Viele Nutzer haben einfach Spaß daran, verschiedene Pokemon-Produkte aus einer Box zu ziehen, ohne vorher genau zu wissen, welche Inhalte sie gewinnen werden. Dabei entsteht ein Nervenkitzel beim Öffnen der Kisten - vollkommen egal, ob das Öffnen dabei digital im World Wide Web stattfindet oder ob die Überraschungsbox in den eigenen vier Wänden physisch geöffnet wird. Schließlich entsteht beim gesamten Prozess Spannung - vom Kauf über das Öffnen bis hin zum Moment, indem Sie den Gewinn tatsächlich in der Hand halten.

Darüber hinaus versuchen viele Käufer der Pokemon Mystery Boxen ihr Glück: Bei Anbietern wie Jemlit können Sie mit etwas Glück Produkte gewinnen, die einen Wert vom Vielfachen des Kaufpreises der Box haben. Natürlich können auch Inhalte gezogen werden, die einen niedrigeren Wert haben - was genau den Reiz ausmacht und das Adrenalin steigen lässt.

Tipps beim Kauf von Pokemon Mystery Boxen

Es gibt einige grundsätzliche Faktoren, die Sie bei der Auswahl einer Plattform für den Kauf von Pokemon Überraschungsboxen beachten sollten. Dabei kann es sich nicht nur aus finanzieller Sicht lohnen, vorab einige Anbieter miteinander zu vergleichen und die beste Mystery Box Plattform für Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu finden. Wichtige Faktoren in diesem Zusammenhang können unter anderem sein:

Bonusprogramme: Bei Anbietern wie Jemlit erhalten Sie häufig als Neukunde erste kostenlose Mystery Boxen. So können Sie sich mit dem System vertraut machen und den gesamten Prozess überprüfen, bevor Sie selbst Geld investieren.

Bei Anbietern wie Jemlit erhalten Sie häufig als Neukunde erste kostenlose Mystery Boxen. So können Sie sich mit dem System vertraut machen und den gesamten Prozess überprüfen, bevor Sie selbst Geld investieren. Kategorien: Wie viele Pokemon Überraschungsboxen bietet eine Plattform und wie unterscheiden sich diese voneinander? Unterschiedliche Kategorien ergeben dann Sinn, wenn Sie bestimmte Produkte gewinnen möchten - oder auf einzelne Kategorien verzichten können.

Wie viele Pokemon Überraschungsboxen bietet eine Plattform und wie unterscheiden sich diese voneinander? Unterschiedliche Kategorien ergeben dann Sinn, wenn Sie bestimmte Produkte gewinnen möchten - oder auf einzelne Kategorien verzichten können. Versandbedingungen: Wie lange dauert es, bis die Mystery Box beziehungsweise die gewonnenen Produkte bei Ihnen Zuhause ankommen? Wie hoch sind die Versandkosten und gibt es etwaige Probleme mit dem Zoll, die beachtet werden müssen?

Wie lange dauert es, bis die Mystery Box beziehungsweise die gewonnenen Produkte bei Ihnen Zuhause ankommen? Wie hoch sind die Versandkosten und gibt es etwaige Probleme mit dem Zoll, die beachtet werden müssen? Preis-Leistungs-Verhältnis: Vergleichen Sie verschiedene Plattformen miteinander und finden Sie so die Angebote, die zu Ihren finanziellen Möglichkeiten passen.

Vergleichen Sie verschiedene Plattformen miteinander und finden Sie so die Angebote, die zu Ihren finanziellen Möglichkeiten passen. Erfahrungen: Auf Bewertungsplattformen und in den sozialen Medien lassen sich zahlreiche Erfahrungsberichte zu vielen verschiedenen Anbietern der Mystery Boxen finden. Diese können dabei helfen, die beste Plattform auszuwählen.

Überprüfen Sie zudem, wo genau der jeweilige Anbieter seinen Hauptsitz hat. Denn bei Anbietern, die außerhalb der Europäischen Union sitzen, kann es zu rechtlichen Komplikationen kommen.

Lohnt sich der Kauf einer Pokemon Mystery Box?

Letztendlich hängt die Frage, ob sich der Kauf einer Pokemon Überraschungsbox lohnt, von Ihren eigenen Wünschen und Hoffnungen ab. Grundsätzlich gibt es viele Faktoren, die den Kauf einer Mystery Box lukrativ machen: Spaß, Nervenkitzel, Sammelbefriedigung oder einfach monetäre Gründe könnten eine Rolle spielen. So finden Sie zum Beispiel in den Pokemon Mystery Boxen Inhalte, die besonders selten sind und damit einen recht hohen Wert besitzen. Mit etwas Glück können Sie also tatsächlich den Kaufpreis der Überraschungsbox vielfach herausholen.

Außerdem gibt es bei seriösen Plattformen wie Jemlit keine Nieten: Im schlechtesten Fall gewinnen Sie ein Pokemon-Produkt von niedrigem Wert. Allerdings macht genau dies für viele Käufer den Nervenkitzel aus, denn wer kein Pech haben kann, kann auch kein Glück haben. Überprüfen Sie trotzdem immer, ob sich der Kauf einer Pokemon Mystery Box überhaupt lohnt und vergleichen Sie die verschiedenen Angebote der Plattformen miteinander.

Bewertungen und Erfahrungen von Pokemon Mystery Box-Käufern

Das Internet bietet viele Vorteile. Eines davon ist definitiv die Tatsache, dass sich schnell viele Bewertungen und Erfahrungen zu den verschiedensten Plattformen finden lassen. So können Sie schnell herausfinden, ob ein Anbieter von Pokemon Überraschungsboxen seriös, sicher und kompetent agiert oder ob sogar eine betrügerische Absicht vorhanden ist.

Gerade deshalb ist es umso wichtiger, die verschiedenen Erfahrungen von Kunden zu überprüfen. Dafür sind Erfahrungsberichte von Plattformen wie Trustpilot oder aus den sozialen Medien besonders hilfreich. Achten Sie dabei unbedingt auf diese Aspekte:

Sicherheit: Werden Ihre Daten und Zahlungsinformationen sicher per SSL-Verschlüsselung geschützt und gibt es sogar ein 2FA-Angebot (Zwei-Faktor-Authentifizierung)?

Werden Ihre Daten und Zahlungsinformationen sicher per SSL-Verschlüsselung geschützt und gibt es sogar ein 2FA-Angebot (Zwei-Faktor-Authentifizierung)? Transparenz: Wie viele Informationen gibt eine Plattform preis? Gewinnchancen, potenzielle Inhalte und Preise sind wichtig, aber auch die Frage, wo genau der Sitz des Unternehmens ist und wie lange der Versand dauert. Außerdem sollten etwaige zusätzliche Gebühren sofort einsehbar sein.

Wie viele Informationen gibt eine Plattform preis? Gewinnchancen, potenzielle Inhalte und Preise sind wichtig, aber auch die Frage, wo genau der Sitz des Unternehmens ist und wie lange der Versand dauert. Außerdem sollten etwaige zusätzliche Gebühren sofort einsehbar sein. Kundenservice: Es kann immer wieder zu Fehlern kommen, selbst auf modernen Plattformen. Ein kompetenter Kundenservice reagiert im idealen Fall schnell auf Anfragen und hilft bei der Lösung der Probleme.

Sollten Sie sich bei einem Anbieter nicht sicher sein, dann wechseln Sie lieber zu einer Plattform, der Sie vertrauen können. Denn das Angebot an Pokemon Mystery Boxen ist groß und es gibt keinen Grund, Kompromisse bei Transparenz und Sicherheit einzugehen.

Pokemon Mystery Boxen: Unser Fazit

Bevor Sie Pokemon Mystery Boxen kaufen, sollten Sie unbedingt die verschiedenen Plattformen und deren Angebote überprüfen. Schließlich spielen Faktoren wie zum Beispiel die Inhalte oder Kategorie der Boxen eine wichtige Rolle, aber auch Preise, Gewinnchancen und Bewertungen der Unternehmen hinter den Überraschungsboxen. Vor allem seriöse Anbieter sind in allen Bereichen transparent aufgestellt und sorgen dafür, dass Sie auf einen Blick erkennen, was es zu gewinnen gibt.

Bei Plattformen wie Jemlit wird sogar die Möglichkeit geboten, die gewonnenen Gegenstände in Credits umzutauschen, falls Sie mit dem Produkt nicht zufrieden sind. Diese Credits lassen sich wiederum eintauschen, um weitere Mystery Boxen zu öffnen. Auch wird hier eine riesige Auswahl an Produkten geboten, die nicht nur für erfahrene Pokemon-Spieler und -Sammler interessant sind.

Häufig gestellte Fragen (F.A.Q.) zu Pokemon Mystery Boxen

Was genau ist eine Pokemon Mystery Box?

In einer solchen Überraschungsbox befinden sich häufig zufällige Pokemon-Booster aus unterschiedlichen Editionen, aber auch spezielle Einzelkarten, Plüschtiere, Videospiele oder andere Pokemon-Produkte.

Gibt es eine Geld-Zurück-Garantie für Pokemon Überraschungsboxen?

Eine entsprechende Rückgabegarantie gibt es nicht. Dafür können Sie bei Anbietern wie Jemlit allerdings die gewonnenen Produkte in Credits umtauschen, die wiederum für den Kauf neuer Mystery Boxen genutzt werden können.

Woran erkennt man einen seriösen Anbieter für Pokemon Mystery Boxen?

Transparenz, Sicherheit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sollten bei seriösen Plattformen immer im Vordergrund stehen. Bewertungsplattformen und Erfahrungen von anderen Nutzern sind ein sinnvoller Indikator, um seriöse Anbieter zu finden.

Welche Pokemon Mystery Boxen lohnen sich?

Einige Anbieter sortieren die Inhalte der Mystery Boxen thematisch. Überprüfen Sie die potenziellen Inhalte und entscheiden Sie anhand dessen und etwaigen Gewinnchancen, ob sich der Kauf einer Überraschungsbox lohnen kann.

Wie teuer sind Pokemon Mystery Boxen?

Die Preise sind von Plattform zu Plattform unterschiedlich: Einige Angebote beginnen bereits für unter 10 Euro, während teure Boxen 150 Euro und mehr kosten können. Überprüfen Sie die etwaigen Gewinne vorab, um sich von einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu überzeugen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.