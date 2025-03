APA ots news: Neue Teamkonstellationen und die HYPO NOE bleibt bei Beachvolleyball am Ball

Neue Paarungen bei den Männer-Teams im Beachvolleyball, HYPO NOE bleibt verlässliche Sponsorin für viele Spielerinnen und Spieler.



St. Pölten (APA-ots) - Für die neue Saison sind die Karten gerade bei den Männer-Top-Teams

im österreichischen Beachvolleyball neu gemischt und zahlreiche neue Teamkonstellationen geschaffen worden. Eines bleibt aber fix: Die Teams können sich weiterhin auf die HYPO NOE als Unterstützerin verlassen. Bereits seit 2017 ist die HYPO NOE als Sponsorin im Beachvolleyball-Bereich tätig und begleitet die sportlichen Karrieren von talentierten Athletinnen und Athleten, wie Clemens Doppler, Alex Horst sowie das Geschwisterduo Dorina und Ronja Klinger. "Ich bin sehr dankbar, dass die HYPO NOE den freigewordenen Hauptsponsoren- Platz übernimmt. Uns verbindet bereits eine Partnerschaft über 8 Jahre hinweg, schildert Beachvolleyballer und langjähriger Athlet der HYPO NOE Sportfamilie, Alexander Horst.



"Als Landesbank sind wir starke Partnerin - auch über Finanzfragen hinaus - und das gerade für die heimischen Top- Athletinnen und Top-Athleten sowie junge Nachwuchstalente im Beachvolleyball. Was 2017 kurz vor dem Vize-Weltmeister-Titel von Doppler/Horst mit einer Partnerschaft begann, hat sich zu einer Herzensangelegenheit für die HYPO NOE entwickelt. Denn die Athletinnen und Athleten zeigen tagtäglich, welche Erfolge man mit Fokus und hartem Training erzielen kann und sind so Vorbilder und Inspirationsquelle. Mit den neuen Teams werden die Spielerinnen und Spieler aufs Neue gefordert und wir freuen uns, sie als Sponsorin auch in dieser Phase unterstützen zu können, erklärt Petra Skala, Marketingleiterin in der HYPO NOE.



Zwtl.: Olympia-Teilnehmer und Vizeweltmeister Alex Horst spielt mit Jungtalent Laurenz Leitner



Die Olympia-Teilnehmer Julian Hörl und Alexander Horst stehen ab dieser Saison nicht mehr gemeinsam im Spielfeld. Alexander Horst startet mit dem Jungtalent Laurenz Leitner in die Saison. Leitner, der sich durch beeindruckende Erfolge in den Jahren 2023 und 2024 hervorgetan hat, gilt als einer der vielversprechendsten Nachwuchsspieler. Horst nimmt als erfahrenster aktiver Spieler das Jungtalent unter seine Fittiche. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe, in den wenigen Wochen der Vorbereitung hat es schon gut funktioniert", betont Horst und zeigt sich zuversichtlich.

Julian Hörl spielt nun zusammen mit Moritz Pristauz, der sich mit seinem neuen Partner einen Platz bei Olympia 2028 erhofft. Die Weltmeisterschaft in Australien bleibt dennoch das große Ziel für die Saison. Auch Moritz Kindl und Mathias Seiser gehen nach jahrelanger Partnerschaft getrennte Wege: Kindl spielt nun mit Paul Pascariuc, während Seisers neuer Partner Laurenc Grössig ist. Neu in der Nationalmannschaft ist Christoph Dressler, der in der folgenden Saison an der Seite von Philipp Waller spielen wird. Das Duo zeigte bereits Erfolge beim World Beach Pro Tour Challenge in Yucatan, wo sie den hervorragenden 4. Platz zum Einstieg in die Saison erreichten.



Auch Jungtalente wie Tim Berger und Timo Hammarberg gehören zu den vielversprechenden Stars der Nationalmannschaft. 2022 sicherten sie sich gemeinsam die U20-Europameisterschaft und erzielten 2023 den zweiten Platz bei der U21-Weltmeisterschaft.



Clemens Doppler und Robin Seidl werden als langjährige Partner der Bank ebenfalls weiterhin unterstützt. Seidl wird im Auftrag des Österreichischen Volleyball Verbands den Stützpunkt in Klagenfurt ausbauen und langfristig als ÖVV Akademie mit Fokus auf Beachvolleyball etablieren.



Zwtl.: Weiteres Sponsoring der Damen-Beachvolleyball-Teams Klinger/Klinger und Berger/Hohenauer



Die erfolgreichen Österreicherinnen Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig zogen sich Ende 2024 aus dem Sport zurück, weshalb die HYPO NOE in dieser Saison noch zwei weibliche Teams unterstützen wird: Das Geschwister-Duo Dorina und Ronja Klinger startet seit mehreren Jahren weltweit bei Top-Turnieren und belegt derzeit den hervorragenden 10. Platz im World Ranking. Die jungen Spielerinnen Lia Berger und Lilli Hohenauer kürten sich im vergangenen Jahr dank ausgezeichneter Leistungen zu den U18-Europameisterinnen und belegten den dritten Platz bei der U20-Europameisterschaft.



Zwtl.: HYPO NOE unterstützt heimische Beachvolleyball-Events

"Die HYPO NOE ist stark verwurzelt im Land - und das leben wir Tag für Tag, etwa durch die Unterstützung der Beachvolleyball-Teams, aber auch durch die Partnerschaft mit heimischen Top-Events im Beachvolleyball. Diese Turniere bieten nicht nur für die Teams eine einmalige Gelegenheit sich vor heimischem Publikum mit der Weltelite zu messen, sondern auch für alle Interessierten die mitreißende Stimmung vor Ort zu erleben", zeigt sich Petra Skala überzeugt, dass die HYPO NOE aktiv zur Weiterentwicklung des österreichischen Beachvolleyballs beitragen und zugleich die Region stärken kann. In diesem Jahr wird in der niederösterreichischen Stadt Baden erstmals ein "World Beach Pro Challenge"-Turnier sowie die U22 Beachvolleyball -Europameisterschaft im August ausgetragen, bei denen die HYPO NOE als Sponsorin an Board ist. Große Chancen bei der U22 EM rechnen sich die HYPO NOE Heroes Hammarberg/Berger und Berger/Hohenauer aus. Darüber hinaus tritt die Landesbank erneut als Hauptsponsorin beim Beachvolleyball Baden auf und zählt zu den engagiertesten Fördererinnen und Förderern der Pro Masters auf der Donauinsel, die vom 21. bis 23. Juni stattfinden werden.



HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG



Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100% -Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundinnen- und Kundennähe und Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche

Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert.



Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE Landesbank zu den Besten der Branche gehört.



