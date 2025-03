BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Politiker Andreas Audretsch sieht nach den angekündigten zusätzlichen Zöllen der USA gegen Autoimporte die Gefahr eines "Handelskrieges". Der Fraktionsvize sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir müssen in Europa alles daran setzen, das zu verhindern und die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie schützen. Einen Handelskrieg zu verhindern heißt, auf europäische Stärke zu setzen." US-Präsident Donald Trump versuche, die Europäische Union zu spalten. "Das dürfen wir nicht zulassen."

Europa müsse eine klare Antwort auf Trump formulieren. Es gehe um Stärke durch Geschlossenheit und Gesprächsbereitschaft gleichermaßen. "Europäische Stärke bedeutet mehr Unabhängigkeit und Souveränität. Das wird nur gelingen mit mehr Investitionen in Zukunftstechnologien, in Elektromobilität, in gute Infrastruktur, um schneller neue europäische Modelle auf unsere Straßen zu bringen."/hoe/DP/jha