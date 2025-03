DJ MÄRKTE EUROPA/Trump-Zölle gegen Autos belasten Börsen

DOW JONES--Mit Abgaben zeigen sich Europas Börsen am Donnerstagmittag. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump belastet. Er hat am Vorabend wie befürchtet zusätzliche Zölle von 25 Prozent auf Importe von Autos und Autoteilen verhängt und dazu gesagt, diese seien "nicht mehr verhandelbar". Eingeführt werden sollen sie am 2. April. Der autolastige DAX fällt um 0,9 Prozent auf 22.643 Punkte, erholt sich damit aber vom Tagestief bei 22.472 Punkten im frühen Handel. Der Euro-Stoxx-50 reduziert sich um 0,6 Prozent auf 5.378 Punkte.

Autosektor mit US-Zöllen unter Druck

Für den Autosektor geht es um 2,0 Prozent nach unten. Porsche AG brechen um 4,2 Prozent ein, Mercedes-Benz und Continental um zu 5,3 Prozent, VW und BMW um jeweils 2,1 Prozent. Für Stellantis geht es an der Pariser Börse um 3,9 Prozent nach unten. Bei Verhandlungen hat Deutschland allerdings nicht die besten Karten, heißt es im Handel. Die USA nehmen rund 13 Prozent der deutschen Autos ab. Bei Porsche sind es rund 30 Prozent, bei BMW über 15 und bei VW mehr als 10 Prozent.

Erwartet wird nun, dass die EU Gegenzölle verhängt, wenn sich Trump tatsächlich nicht mehr verhandlungsbereit zeigen sollte. "Was als Handelsstreit begann, wird jetzt immer mehr zum Zollkrieg", so Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Nigel Green vom Vermögensverwalter deVere rechnet mit negativen Impulsen der angekündigten US-Zölle auf Autoimporte auf die US-Wirtschaft: "Donald Trumps bombastische Ankündigung eines Zolls von 25 Prozent auf importierte Automobile ist ein Akt wirtschaftlicher Selbstsabotage, der als Industriestrategie getarnt ist", so der CEO des Vermögensverwalters.

Ernüchterung bei Prosieben

Prosieben brechen nach enttäuschten Übernahmespekulationen um 9,7 Prozent auf 5,90 Euro ein. MFE hat am Vorabend zwar ein Gebot für die Senderkette vorgelegt. Der von der Berlusconi-Familie kontrollierte Medienkonzern bietet aber nur den gesetzlichen Mindestpreis für die ausstehenden Aktien von je 5,75 Euro. Entsprechend verschnupft reagieren die Anleger.

Henkel legen im DAX um 2,1 Prozent zu nach besser als erwarteten Zahlen von US-Konkurrent HB Fuller am Vorabend.

Daneben gilt es auf Unternehmensebene eine Flut von endgültigen Geschäftsberichten und Dividendenmitteilungen zu verarbeiten: Für Rational geht es nach einem wenig überzeugenden Ausblick um 7,9 Prozent nach unten. Jungheinrich kommen dagegen auf ein Plus von 3,7 Prozent.

Einzelhändler vereinzelt oben

Marks & Spencer ziehen um 1,9 Prozent an nach einem erhöhten Ausblick von Next (+7%). Bei H&M in Schweden geht es um 1,1 Prozent aufwärts. Hier wurden erstmals seit 2019/2020 zwei Folgequartale mit positivem organischen Umsatzwachstum ausgewiesen. Wie Bryan Garnier ausführt, wurde dies allerdings mit schmerzhaften Preisanpassungen und Marketingausgaben erkauft.

Ionos liegen nach den Ergebnissen für das abgelaufene Jahr 3,7 Prozent im Minus. Diese sind laut JP Morgan etwas besser als erwartet ausgefallen. Belastend wirke allerdings der Ausblick auf das laufende Jahr. CTS Eventim notieren 0,8 Prozent leichter. Der Ausblick liegt im Rahmen der Erwartungen.

Um 7,0 Prozent nach oben geht es nach Zahlen für Vossloh. Diese bewegen sich laut Jefferies im Rahmen der Erwartungen, den Ausblick schätzten Anleger aber offenbar als konservativ ein.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.378,33 -0,6% -33,36 +10,5% Stoxx-50 4.634,05 -0,6% -28,51 +8,2% DAX 22.642,97 -0,9% -196,06 +14,7% MDAX 28.512,79 -1,2% -351,69 +12,8% TecDAX 3.681,88 -1,2% -46,03 +9,1% SDAX 15.868,39 -1,4% -221,11 +17,3% CAC 7.990,24 -0,5% -40,44 +8,8% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:04 % YTD EUR/USD 1,0780 +0,4% 1,0738 1,0777 +3,7% EUR/JPY 162,7110 +0,8% 161,4205 162,2090 -0,9% EUR/CHF 0,9531 +0,4% 0,9492 0,9524 +1,6% EUR/GBP 0,8335 -0,1% 0,8340 0,8366 +0,9% USD/JPY 150,9315 +0,4% 150,3255 150,5110 -4,5% GBP/USD 1,2934 +0,5% 1,2876 1,2883 +2,8% USD/CNY 7,1847 -0,0% 7,1865 7,1882 -0,3% USD/CNH 7,2743 -0,0% 7,2769 7,2788 -0,7% AUS/USD 0,6315 +0,5% 0,6283 0,6301 +1,5% Bitcoin/USD 86.911,05 +0,1% 86.840,35 86.651,10 -6,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,45 69,65 -0,3% -0,20 -4,5% Brent/ICE 73,51 74 -0,7% -0,49 -2,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3053,00 3019,33 +1,1% 33,67 +15,1% Silber 31,57 31,32 +0,8% 0,25 +12,2% Platin 906,12 909,53 -0,4% -3,41 +3,9% Kupfer 5,22 5,24 -0,4% -0,02 +28,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2025 08:03 ET (12:03 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.