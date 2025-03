Berlin (ots) -Platten auf den Teller, Besen in die Luft! Zum 45-jährigen Jubiläum von Bibi Blocksberg erscheint ein ganz besonderes Highlight für alle Nostalgie-Fans und Hörspiel-Liebhaber: Seit dem 21. März 2025 bereits im KIDDINX-Shop und ab dem 28. März 2025 veröffentlicht KIDDINX die ersten fünf Folgen der berühmtesten Junghexe Deutschlands als limitierte Vinyl-Version - inklusive des Original-Titellieds und Artworks aus den 80ern. Für Fans der ersten Stunde gibt's ein besonderes Extra: Boris Blocksberg, Bibis Bruder, ist in diesen ersten Folgen noch dabei.Hier trifft Nostalgie auf Trendbewusstsein! Denn im Sinne aller Sammlerinnen und Sammler erlebt Vinyl längst wieder ein beeindruckendes Comeback. So reiht sich im Plattenregal neben Taylor Swift und Coldplay nun auch Bibi Blocksberg ein.Bibi lässt jedoch nicht nur Kindheitserinnerungen aufleben. Schon seit 1980 ermutigt sie junge Hörerinnen und Hörer mit ihren frechen Sprüchen zu mehr Selbstbewusstsein und stellt gesellschaftlich relevante Themen infrage. Was als Hörspiel begann, ist heute fest im kulturellen Gedächtnis verankert und stellt mit über 1 Milliarde Streams jährlich und mehreren Kinofilmen einen lebendigen Teil deutscher Popkultur dar.Die Vinyl-Reihe ist Teil der großen "Lass die Hexe raus!"-Kampagne der KIDDINX GmbH, mit dem Bibi zu ihrem 45. Jubiläum gefeiert wird.Was macht die Bibi-Vinyls besonders?- Artwork und legendärer Original-Titelsong der 80er- Bibi hat noch einen Bruder- Ein Stück Popkultur für Nostalgie-Fans, Sammlerinnen und SammlerDie Bibi Blocksberg Vinyls sind schon seit dem 21. März 2025 im KIDDINX-Shop und ab dem 28. März 2025 überall erhältlich, wo es Schallplatten gibt.45 Jahre Bibi BlocksbergSeit 1980 begeistert Autorin Elfie Donnelly mit ihrer Schöpfung kleine und große Hörerinnen und Hörer. Aus dem ersten Hörspiel "Hexen gibt es doch" entwickelte sich eine echte Erfolgsgeschichte: Zahlreiche Hörspielfolgen, Zeichentrickserien, Realfilme, Musicals, Magazine, Bücher und Spiele sind bis heute fester Bestandteil im Leben von Kassettenkindern und Streaming-Fans. Bibi Blocksberg gehört mit einer Markenbekanntheit von über 90 Prozent der Zielgruppe zu den bekanntesten Kindermarken Deutschlands.Über KIDDINXKIDDINX steht seit über 50 Jahren für Unterhaltung für Kinder. Das Berliner Unternehmen produziert und vermarktet Hörspiele, Musik, Zeichentrickfilme, TV-Rechte, Apps, eBooks und Podcasts. Bekannte Marken wie Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Bibi & Tina, Kira Kolumna und Elea Eluanda gehören zum Portfolio. Als Lizenzagentur vertritt KIDDINX zudem Pippi Langstrumpf und weitere beliebte Kindermarken. Auf YouTube, Instagram, TikTok und Facebook erreicht KIDDINX über 1,7 Millionen Follower.Gerne vermitteln wir Interviewpartnerinnen und Interviewpartner oder stellen Vinyl-Exemplare für Dreharbeiten zur VerfügungPressekontakt:Gina MocigembaE-Mail: onlineredaktion@kiddinx.deOriginal-Content von: KIDDINX GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40165/6000247