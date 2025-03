© Foto: Anna Carzana/ © 2024 Advanced Micro Devices, Inc.

Das Analystenhaus Jefferies hat den Chiphersteller von "Kaufen" auf "Halten" herabgestuft. Das neue Kursziel liegt nun bei 120 US-Dollar, verglichen mit zuvor 135 US-Dollar, was lediglich ein Aufwärtspotenzial von 8,9 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Mittwoch bedeuten würde. Analyst Blayne Curtis begründete die Abstufung mit zunehmendem Wettbewerb durch Intel sowie den Ergebnissen der hauseigenen Benchmark-Studie. Diese ergab, dass AMDs Grafikprozessoren (GPUs) in verschiedenen Open-Source-Modellen deutlich schlechter abschnitten als die von Nvidia. Zudem erwartet Curtis, dass der neue Intel-CEO das Unternehmen strategisch flexibler aufstellt und ab dem nächsten Jahr …