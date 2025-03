Der US-Automobilmarkt reagiert mit deutlichen Kursverlusten auf die geplante 25-prozentige Importsteuer für ausländische Fahrzeuge und Komponenten.

Die Aktien des US-amerikanischen Automobilherstellers General Motors verzeichneten am Donnerstag einen dramatischen Einbruch von 6% im vorbörslichen Handel, nachdem US-Präsident Donald Trump überraschend eine 25-prozentige Importsteuer auf alle Fahrzeuge und Autoteile ankündigte, die nicht in den Vereinigten Staaten hergestellt werden. Die Ankündigung, die Teil eines umfassenderen Handelsplans ist, der nächste Woche vollständig enthüllt werden soll, schickte Schockwellen durch die globale Automobilindustrie und löste einen breiten Ausverkauf bei Automobilwerten aus. Neben General Motors wurden auch andere US-Automobilhersteller in Mitleidenschaft gezogen, wobei Ford einen Rückgang von 2,9% verzeichnete und der Jeep-Hersteller Stellantis um 1,4% nachgab. Der Schritt des Präsidenten zielt darauf ab, die US-amerikanische Handelsbilanz zu verbessern, indem er gegen das importiert, was er als unfaire Handelspraktiken ausländischer Nationen betrachtet.

Internationale Reaktionen und wirtschaftliche Auswirkungen

Die angekündigten Zölle haben international scharfe Kritik ausgelöst. Führende Politiker aus Japan, der Europäischen Union, Kanada, Großbritannien und China haben bereits ihre Bedenken geäußert und mit Gegenmaßnahmen gedroht. Finanzexperten prognostizieren, dass diese Zölle erhebliche Auswirkungen auf die globalen Lieferketten haben werden, mit unmittelbaren Folgen für die Produktion der Automobilhersteller. JP Morgan warnt, dass die Auswirkungen auf die Produktion kurzfristig wahrscheinlich größer sein werden als die Auswirkungen auf die Nachfrage, was zu sinkenden Lagerbeständen führen könnte. Unterdessen schätzt Wedbush, dass diese Zölle zu einem Anstieg der durchschnittlichen Autopreise um 5.000 bis 10.000 Dollar führen könnten, was sowohl für die Hersteller als auch für die Verbraucher erhebliche Belastungen darstellen würde. Während die Gewerkschaft United Auto Workers die Maßnahme als "Schritt in die richtige Richtung" für amerikanische Arbeiter begrüßte, haben Branchenexperten Bedenken hinsichtlich der langfristigen Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit des US-Automobilsektors geäußert.

