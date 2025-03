Die Aktie des Technologiekonzerns Kontron verzeichnete am Donnerstag erhebliche Einbußen im Handelsverlauf. Trotz beeindruckender Geschäftszahlen für das vergangene Jahr und einer angekündigten Dividendenerhöhung reagierten Anleger zurückhaltend. Im XETRA-Handel fiel die Aktie zeitweise um mehr als 5 Prozent auf 22,98 Euro. Auch im TecDAX gehörte der Wert zu den größten Verlierern, während der Index insgesamt 1,21 Prozent einbüßte und bei 3.683 Punkten notierte. Besonders auffällig: Der deutliche Kursrückgang des Papiers steht im Kontrast zu den vom Unternehmen veröffentlichten Rekordergebnissen.

Starke Geschäftszahlen und höhere Dividende

Der in Linz ansässige Konzern konnte seinen Gewinn im Geschäftsjahr 2024 auf 90,7 Millionen Euro steigern, was einem deutlichen Zuwachs gegenüber den 77,7 Millionen Euro aus dem Vorjahr entspricht. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der geplanten Dividendenausschüttung wider. Kontron plant, seinen Aktionären 0,60 Euro je Anteilsschein auszuzahlen - zehn Cent mehr als im vorigen Jahr. Seinen Umsatz konnte das Unternehmen um beachtliche 37 Prozent auf rund 1,7 Milliarden Euro ausbauen, während das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sogar um 52,2 Prozent auf 191,8 Millionen Euro anstieg. Für die Zukunft zeigt sich Kontron zuversichtlich und prognostiziert einen weiteren Umsatzanstieg auf 1,9 bis 2 Milliarden Euro sowie ein Ebitda von mindestens 220 Millionen Euro. Diese optimistische Einschätzung wird durch einen soliden Auftragsbestand von knapp 2,1 Milliarden Euro untermauert, wobei besonders die Bereiche Infrastruktur und Verteidigung als Wachstumstreiber hervorstechen.

