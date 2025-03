EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Personalie

Geänderter Wahlvorschlag des Aufsichtsrats zu den Wahlen zum Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 1. April 2025



27.03.2025

Pressemitteilung Geänderter Wahlvorschlag des Aufsichtsrats zu den Wahlen zum Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 1. April 2025 Potsdam, 27. März 2025 - Wie am 13. März 2025 angekündigt, plant die Deutsche Konsum REIT-AG ("Gesellschaft") (ISIN: DE000A14KRD3 | WKN: A14KRD | Börsenkürzel: DKG) Veränderungen im Aufsichtsrat, über die auf der ordentlichen Hauptversammlung am 1. April 2025 abgestimmt werden soll. Die vom Aufsichtsrat ursprünglich zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Frau Antje Lubitz und Herr Rolf Elgeti stehen nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung. Als wesentlicher Kreditgeber der Gesellschaft war es der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) wichtig, die zwei freiwerdenden Aufsichtsratssitze durch zwei neue unabhängige Mitglieder im Aufsichtsrat der Gesellschaft zu besetzen, und hat hierzu neben Herrn Daniel Löhken zusätzlich Herrn Dr. Kai Gregor Klinger vorgeschlagen. Nach sorgfältiger Abwägung hat der Aufsichtsrat im Sinne des Unternehmensinteresses beschlossen, dieses Anliegen der VBL zu berücksichtigen. Der Aufsichtsrat hat seinen Wahlvorschlag entsprechend geändert und schlägt die folgenden Personen als von der Hauptversammlung zu wählende Mitglieder des Aufsichtsrats vor: Herrn Dr. Kai Gregor Klinger, Managing Partner der RosenbergSC, Frankfurt am Main

Herrn Sebastian Wasser, Vorstandsmitglied (CEO) der Ehret+Klein AG, Geltendorf

Herrn Daniel Löhken, Rechtsanwalt in eigener Kanzlei, Düsseldorf Weitere Informationen zu den vorgeschlagenen Kandidaten, insbesondere den Lebenslauf und gesetzlich erforderliche Angaben, sind auf der Website der Gesellschaft unter

www.deutsche-konsum.de/investor-relations/hauptversammlung abrufbar und werden auch während der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt.

Über das Unternehmen Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt.

