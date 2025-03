Ripple Kurs Prognose: Krypto-Analyst sieht 'konservatives' XRP-Preisziel bei 15 US-Dollar

Die jüngste Vergangenheit hat erneut gezeigt, wie volatil sich XRP noch immer verhalten kann: Während die Ripple-Währung noch am Montag die Marke von 2,50 US-Dollar erreichen konnte, fiel der XRP Kurs in den vergangenen Tagen merklich und musste alleine in den vergangenen 24 Stunden ein Minus von 4,69 Prozent verkraften.

So liegt der XRP-Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bei 2,33 US-Dollar. Allerdings sei dies nur eine Momentaufnahme, denn die Kryptowährung von Ripple Labs soll in Zukunft explosionsartig zulegen - behauptet zumindest der Krypto-Experte "EGRAG CRYPTO" in seiner neuesten Analyse.

Anstieg auf bis zu 44 US-Dollar: Wie stark steigt XRP in den kommenden 3 Jahren?

Es ist natürlich niemals einfach, eine langfristige XRP Prognose zu stellen, denn viele Faktoren können die Krypto-Welt direkt und indirekt beeinflussen. Trotzdem wagte sich der Krypto-Analyst an eine Prognose - und nennt in seinem Tweet, den er auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) teilte, gleich vier potenzielle Preisziele für Sommer 2028.

So liegt das "konservative Ziel" seiner Einschätzung nach bei 15 US-Dollar, das normalerweise erwartete Ziel bei 22 US-Dollar, sein persönliches Ziel bei 27 US-Dollar und das erweiterte Ziel sogar bei 44 US-Dollar. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass es sich bei Kryptowährungen um ein "multidimensionales Spiel" handelt, das mehrere realistische Zukunftsmöglichkeiten bietet. Welches davon eintritt, ist vorher nur schwer festzustellen - weshalb eine Mischung aus Risiko und Gewinnmitnahme sinnvoll sei.

XRP - Extended Target of $44:



Investing and Trading in crypto is a Multi-Dimensional Game. GET USED TO IT.



Choose your targets Wisely:

Conservative Target: $15

Normal Measurement: $22

Extended Measurement: $44

Personal Target: $27



Take Profits: It's wise to… pic.twitter.com/aHBB3kWeie - EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) March 25, 2025

Genau deshalb EGRAG CRYPTO auch darauf hin, dass es immer richtig sei, Gewinne mitzunehmen und seine XRP-Token rechtzeitig zu verkaufen. Schließlich habe bisher noch niemand Geld verloren, weil er seine Gewinne realisierte.

Doch wie realistisch sind diese Preisziele wirklich? Bei einem aktuellen XRP Kurs von 2,33 US-Dollar müsste die Marktkapitalisierung von derzeit 135,89 Milliarden US-Dollar auf über 865 Milliarden US-Dollar ansteigen, um einen Preis von 15 US-Dollar zu unterstützen. Es müssten also innerhalb von drei Jahren über 740 Milliarden US-Dollar in XRP fließen. Soll der Preis sogar auf 44 US-Dollar steigen, müsste die Marktkapitalisierung einen Wert von über 2,548 Billionen US-Dollar erreichen. Zum Vergleich: Bitcoin als größte Kryptowährung der Welt hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,72 Billionen US-Dollar.

Trotzdem sind große Gewinne am Markt immer möglich: Noch im November 2024 lag der XRP-Preis bei 0,50 US-Dollar und stieg innerhalb weniger Monate auf über 3,27 US-Dollar an. Es gilt allerdings in der Regel nicht als sinnvoll, nur in eine einzige Kryptowährung zu investieren. Stattdessen sollte das eigene Portfolio diversifiziert werden, um das Risiko von Verlusten zu verringern. Anbieter wie Meme Index helfen genau dabei, indem sie unterschiedliche Krypto-Indizes anbieten.

Letzte Chance für Presale-Jäger: In vier Tagen endet der Vorverkauf des MEMEX-Token

Auch wenn die Idee von Meme Index nicht neu ist, so setzt die Plattform auf ein eigenes Konzept: Gleich vier verschiedene Meme-Coin-Indizes bietet das Unternehmen. In dem "Meme Titan Index" werden zum Beispiel alle Meme-Token gesammelt, die bereits über eine große Marktkapitalisierung in Milliardenhöhe verfügen und weniger anfällig für Volatilität sind.

Wer hingegen nach dem Motto "High Risk, High Reward" investieren möchte, wird mit dem "Meme Frenzy Index" zufrieden sein. Denn hier gibt es neue und besonders volatile Projekte, die genau deshalb entsprechende Chancen auf hohe Gewinne bieten können.

Erfahre alles zum Vorverkauf von Meme Index!

Der native MEMEX-Token des Index-Anbieters fungiert dabei als wichtiger Governance-Coin und befindet sich aktuell noch im Presale. Allerdings endet der Vorverkauf bereits in vier Tagen, sodass frühzeitige Investoren nur noch in diesem kurzen Zeitraum den Meme Index Token zu einem fixen Preis von 0,0166883 US-Dollar erwerben können.

Ebenfalls interessant: Ein Presale-Staking-Angebot ist bereits aktiv und bietet derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 543 Prozent. Anleger, die also noch im Vorverkauf den Coin erwerben, können direkt ein erstes passives Einkommen erwirtschaften.

Investiere jetzt in den MEMEX-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.