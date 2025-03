EQS-News: Delticom AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Delticom veröffentlicht Geschäftsbericht 2024: Operatives EBITDA auf 22,7 Mio. € gesteigert, Dividendenvorschlag in Höhe von 0,12 € je Aktie Hannover, den 27. März 2025 - Die Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, veröffentlicht am heutigen Tag den Geschäftsbericht 2024. Bruttowarenvolumen (GMV) stieg auf 597 Mio. € (2023: 586 Mio. €)

Umsatz in Höhe von 482 Mio. € (Prognose für 2025: 470-490 Mio. €)

Steigerung des operativen EBITDA auf 22,7 Mio. € (Prognose für 2025: 19-21 Mio. €)

Konzernergebnis betrug 4 Mio. € (2023: 8 Mio. €)

Voraussichtliche Dividende in Höhe von 0,12 € je Aktie

Erhöhung des Eigenkapitals auf 52 Mio. € (2023: 48 Mio. €) Geschäftsjahr 2024 Die Delticom AG hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr die Profitabilität und die Kostenstruktur weiter verbessert und das operative EBITDA von 21,8 Mio. € auf 22,7 Mio. € gesteigert. Damit hat die Gesellschaft ihre zu Jahresbeginn formulierte Zielsetzung überschritten (prognostizierte Spanne: 19-21 Mio. €). Im abgelaufenen Geschäftsjahr erlöste der Delticom-Konzern insgesamt Umsätze in Höhe von 482 Mio. € (2023: 476 Mio. €), ein Anstieg um 1,3 %. Im vorangegangenen Geschäftsjahr 2023 wurde das bisherige Shopgeschäft durch Plattformgeschäft ergänzt. Die Gesellschaft stellt hierbei die technische Infrastruktur und ihr Vertriebs- und Prozess-Know-how zur Verfügung, um externen Dritten den Online-Warenabsatz an private und gewerbliche Endkunden der Delticom zu ermöglichen und realisiert für die entsprechenden Umsatzanteile die Provisionserträge. Das Bruttowarenvolumen erhöhte sich im Gesamtjahr auf 597 Mio. € (2023: 586 Mio. €, +1,8 %). Die Bruttomarge (Handelsspanne ohne sonstige betriebliche Erträge) betrug für das abgelaufene Geschäftsjahr 25,5 % nach 24,4 % im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus einer Veränderung des Sales-Mix sowie einer angepassten Abverkaufssteuerung im Vergleich zum Vorjahr. Das EBITDA reported beträgt 20,3 Mio. € (2023: 20,6 Mio. €). Damit ist es der Gesellschaft gelungen, sowohl die Kostenbelastungen mit Einmalcharakter in Höhe von 2,4 Mio. € im Wesentlichen im Zusammenhang mit dem Umzug des Lagerstandorts Hannover und der Verlängerung des Konsortialkreditvertrags als auch die planmäßige Reduzierung von Erträgen aus Projektgeschäften weitestgehend zu kompensieren. Neben dem Anstieg der Abschreibungen für Nutzungsrechte gemäß IFRS 16 um 1,5 Mio. € aufgrund der Anmietung neuer Lagerstandorte ist beim Finanzergebnis im Vorjahresvergleich ein Rückgang um 1,2 Mio. € zu verzeichnen, nachdem es im Jahr zuvor einen Finanzertrag in Höhe von 1,0 Mio. € resultierend aus einem Aufzinsungseffekt im Zusammenhang mit der Projektentwicklung gegeben hatte. Mit 3,6 Mio. € liegen die Ertragsteuern über Vorjahr (2023: 2,1 Mio. €). Hierbei handelt es sich mit 3,1 Mio. € um latente Steuern, von denen 0,9 Mio. € periodenfremd sind. Für das abgelaufene sowie für frühere Geschäftsjahre werden etwa 1,0 Mio. € an Steuern kurzfristig zahlungswirksam. Das Konzernergebnis fällt mit 4,0 Mio. € bzw. 0,27 € je Aktie im Vorjahresvergleich entsprechend geringer aus (2023: 8,0 Mio. € bzw. 0,54 € je Aktie). Das für die Ausschüttung relevante Ergebnis der Delticom AG beläuft sich auf 2,7 Mio. € bzw. 0,18 € je Aktie (2023: 8,0 Mio. € bzw. 0,54 € je Aktie). Vorstand und Aufsichtsrat der Delticom AG werden der Hauptversammlung am 09. Juli 2025 vorschlagen, vom Bilanzgewinn in Höhe von 2.650.562,83 € für die zum Ausschüttungszeitpunkt im Umlauf befindlichen Aktien 0,12 € pro Aktie auszuschütten und den Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.



Prognose 2025 Auch wenn Experten für die Wirtschaft um Euroraum für 2025 von einem moderaten Wachstum ausgehen, bleibt die Konjunktur durch strukturelle Schwächen, geopolitische Risiken und Handelskonflikte gedämpft. Für die Marktentwicklungen im laufenden Jahr bestehen daher noch erhebliche Unsicherheiten. In ihrer Planung bildet die Gesellschaft daher weder die Chancen einer Marktbelebung noch das Risiko einer deutlichen Verschlechterung der konjunkturellen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen ab. Entsprechend plant das Management für den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr eine Spanne von 470-490 Mio. €. Die Gesellschaft rechnet damit, auch im laufenden Jahr die Kosten weiter zu senken, um inflationsbedingte Kostensteigerungen auszugleichen. Für das operative EBITDA im Gesamtjahr plant der Vorstand in Abhängigkeit vom Umsatz eine Spanne von 19-21 Mio. €. Der vollständige Bericht für das Geschäftsjahr 2024 steht auf der Internetseite www.delti.com im Bereich "Investor Relations" zum Download zur Verfügung.





Delticom-Konzern - Wesentliche Kennzahlen 2024 2023 -/+ (%, %p) GMV Mio. € 597 586 +1,8 Umsatz Mio. € 482 476 +1,3 Gesamtleistung Mio. € 507 503 +0,8 Bruttomarge % 25,5 24,4 +1,1 Rohertrag Mio. € 148 143 +3,5 EBITDA Mio. € 20,3 20,6 -1,7 Operatives EBITDA Mio. € 22,7 21,8 +4,2 EBITDA-Marge % 4,2 4,3 -0,1 EBIT Mio. € 10,2 11,5 -11,4 Periodenüberschuss Mio. € 4,0 8,0 -49,7 Ergebnis je Aktie € 0,27 0,54 -49,4 Bilanzsumme Mio. € 237 192 +23,6 Vorräte Mio. € 66,1 41,2 +60,2 Verbindlichkeiten aus LuL Mio. € 76,2 61,5 +23,9 Investitionen Mio. € 5,9 5,6 +5,0 Eigenkapital Mio. € 52,0 47,6 +9,2 Eigenkapitalquote % 22,0 24,9 -2,9 Eigenkapitalrendite % 7,8 16,8 -9,1 Liquidität Mio. € 5,4 7,3 -25,7









Über Delticom: Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern. Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus rund 600 Marken und knapp 80.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das Produktangebot. In 70 Ländern betreibt die Gesellschaft 348 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber etwa 20 Millionen Kunden. Im Onlineshop Reifendirekt.de werden nachhaltige und ressourcenschonende Reifen entsprechend gelabelt und mit einem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet. Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der europaweit rund 26.000 Werkstattpartner von Delticom geschickt werden können. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken. Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft. Im Geschäftsjahr 2024 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 482 Millionen Euro generiert. Zum Ende des letzten Jahres waren 122 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807). Im Internet unter: www.delti.com





