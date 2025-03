London (www.fondscheck.de) - Die gelockerte Geldpolitik spiegelt sich laut den Experten von Alken zunehmend in den Bilanzen europäischer Unternehmen wider."Während wachstumsorientierte US-Standardwerte unter Druck geraten, verbessert sich das Umfeld für europäische Aktien, insbesondere für Small- und Mid-Caps weiter", sage Nicolas Walewski, Gründer und Portfoliomanager des Alken Fund European Opportunities (ISIN LU0235308482/ WKN A0H06Q) und Alken Fund European Small Caps (ISIN LU0300834669/ WKN A0MX9P). Positive Impulse erwarte er unter anderem durch eine weniger restriktive Regulierungspolitik der neuen Europäischen Kommission und wirtschaftsfreundlicheren Maßnahmen wie in Deutschland mit einer neuen Regierung. Das verschaffe den europäischen Zentralbanken mehr geldpolitischen Spielraum als in den USA, wo Faktoren wie die geplanten Einfuhrzölle, ein angespanntes Arbeitsmarktumfeld und ein hohes Haushaltsdefizit die Inflationsrisiken weiter steigen lassen würden. ...

