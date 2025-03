DJ Sohn von Bernard Arnault soll in Moncler-Verwaltungsrat einziehen

Von Andrea Figueras

DOW JONES--Die Aktionäre von Moncler müssen auf der Hauptversammlung am 16. April über die Wahl von Alexandre Arnault in den Verwaltungsrat des italienischen Steppjacken-Herstellers abstimmen. Der Sohn von LVMH-Chairman und -CEO Bernard Arnault war erst kürzlich zum stellvertretenden CEO der Wein- und Spirituosensparte von LVMH ernannt worden. Die Nachfolge an der Spitze des weltgrößten Luxusimperiums ist weiterhin unklar.

Vor Monaten hatte sich LVMH indirekt an Moncler beteiligt, indem das Pariser Unternehmen sich bei Double R einkaufte. Die Gesellschaft wird von Moncler-CEO Remo Ruffini kontrolliert und ist größter Aktionär der Premium-Modemarke.

Im Zuge der Transaktion erhielt LVMH das Recht, zwei Verwaltungsratsmitglieder bei Double R und eines bei Moncler zu ernennen.

Der Luxussektor kämpft mit einer nachlassenden Nachfrage, insbesondere in China ist der postpandemische Shoppingboom abgeflacht. Moncler gehört zu den wenigen Unternehmen, die den Herausforderungen auf dem chinesischen Markt standgehalten haben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2025 09:38 ET (13:38 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.