Information über die Einberufung der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung 2025 der TRATON SE München, 27. März 2025 - Die Aktionäre der TRATON SE (WKN TRAT0N / ISIN DE000TRAT0N7) werden - gemäß der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung - zu der am Mittwoch, den 14. Mai 2025, um 10.00 Uhr (MESZ) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der TRATON SE eingeladen, die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten wird. Die gesamte Versammlung wird unter der Internetadresse www.traton.com/hauptversammlung für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre über das passwortgeschützte Aktionärsportal der Gesellschaft in Bild und Ton übertragen. Die Eröffnung durch den Versammlungsleiter und die Rede des Vorstands können auch von sonstigen Interessierten unter www.traton.com/hauptversammlung live über das Internet verfolgt werden. Tagesordnung 1. Vorlage des TRATON Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Berichts des Aufsichtsrats 2. Verwendung des Bilanzgewinns 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 5. Wahl des Abschlussprüfers 6. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024 Hauptversammlungsunterlagen und Informationen Die Einberufung einschließlich Tagesordnung zur TRATON Hauptversammlung sowie die zugänglich zu machenden Unterlagen sind auf Deutsch und Englisch über die TRATON Internetseite www.traton.com/hauptversammlung abrufbar. Nähere Hinweise und Erläuterungen zur Anmeldung und Ausübung des Stimmrechts sind in der Einberufung unter "II. Weitere Angaben zur Einberufung" zu finden. Kontakt Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world.": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.



