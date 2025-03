Yield Engineering Systems, Inc. (YES), ein weltweit führender Anbieter von Materiallösungen und Geräten für die Grenzflächenverfahrenstechnik, gibt stolz die Auslieferung des ersten kommerziellen VeroTherm-Formic-Acid-Reflow-Tools an einen weltweit führenden Halbleiterhersteller aus seiner Produktionsstätte in Sulur, Coimbatore, bekannt. Dieser Meilenstein stellt einen entscheidenden Moment für YES und das aufstrebende Halbleiter-Ökosystem in Indien dar, da es sich um die erste in Indien hergestellte Ausrüstung für fortschrittliche Halbleiteranwendungen wie High Bandwidth Memory (HBM) handelt, die für KI- und High-Performance-Computing-Anwendungen (HPC) weltweit von entscheidender Bedeutung ist.

YES nahm im September 2024 den Betrieb in dieser hochmodernen Produktionsstätte in Sulur, Coimbatore, Indien, auf. Die Anlage befindet sich in 96/3 Vadakku Sambala Thottam, Trichy Road, Kannampalayam, Sulur Taluk. Diese Einrichtung ist ein wesentlicher Bestandteil des strategischen Expansionsplans von YES, der darauf abzielt, die Geschäftstätigkeit seiner globalen Kunden in Indien und der Welt effizienter zu gestalten.

Mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung hat sich YES einen hervorragenden Ruf für die Verarbeitung von Geräten für die Halbleiter-, Display- und Life-Science-Industrie erarbeitet. Die neue Anlage, die mit modernster Technologie ausgestattet ist, soll die wachsende Nachfrage nach den innovativen Lösungen von YES decken, darunter die Systeme VertaCure, Verotherm und VeroFlex für fortschrittliche Wafer- und Panel-Level-Packaging-Anwendungen. Im Einklang mit seinem Engagement für die Förderung der Fertigungskapazitäten Indiens beabsichtigt YES, eine robuste lokale Lieferkette aufzubauen und so zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten in der Gemeinschaft zu schaffen.

"Der Beginn der Auslieferung aus der YES-Produktionsstätte in Tamil Nadu stellt einen bemerkenswerten Fortschritt für die indische Halbleiterindustrie dar. Diese Initiative passt perfekt zu unserer nationalen Vision, ein eigenständiges und robustes Halbleiter-Ökosystem aufzubauen. Wir sind entschlossen, alle notwendige Unterstützung zu leisten, um weiteres Wachstum und Innovation in diesem Sektor zu fördern und damit die Position Indiens auf dem globalen Halbleitermarkt zu stärken", sagte S. Krishnan, Sekretär des Ministeriums für Handel und Industrie.

"Wir freuen uns sehr, dass die erste Halbleiterausrüstung aus der YES-Anlage in Sulur erfolgreich ausgeliefert wurde. Dies ist ein weiterer Erfolg des ehrenwerten Chief Ministers Thiru, der USA-Reise von MK Stalin im vergangenen Jahr und der Richtlinie für Halbleiter und fortgeschrittene Elektronik von Tamil Nadu. Diese Regierung liefert nicht nur Investitionszusagen und -richtlinien, sondern auch fundierte Investitionen und deren Umsetzung in Arbeitsplätze. Trotz globaler und nationaler Herausforderungen bleibt Tamil Nadu seiner Mission treu, ein globales Halbleiterzentrum zu sein. Deshalb hat der Bundesstaat im TN-Haushalt 2025 im Rahmen einer neuen 500-Milliarden-Rupien-Halbleiter-Mission Halbleiter-Produktionsparks in Sulur und Palladam angekündigt", fügte T.R.B. Rajaa, Industrieminister von Tamil Nadu, hinzu.

"Dieser Meilenstein der ersten Lieferung aus der Anlage in Sulur unterstreicht unser unerschütterliches Engagement für die Stärkung des indischen Halbleiter-Ökosystems, das die effiziente Lieferung unserer Produkte an Kunden in Indien und darüber hinaus ermöglicht", erklärte Ramakanth Alapati, Vorsitzender und CEO von YES. "Diese Anlage ist vollständig in unser globales Fertigungsnetzwerk integriert, sodass wir unseren Kunden stets die Zuverlässigkeit und das technische Know-how bieten können, die sie erwarten."

YES ist ein führender Anbieter von Spitzentechnologien für Material- und Grenzflächentechnik, die für eine Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt werden. Zu den Kunden von YES gehören Marktführer, die die Entwicklung von Lösungen der nächsten Generation in verschiedenen Sektoren vorantreiben, darunter Advanced Packaging für KI und HPC, Speichersysteme und Biowissenschaften. Als führender Hersteller von hochmodernen, kostengünstigen Produktionsanlagen für die Massenfertigung von Halbleitern für Advanced-Packaging-Lösungen für Wafer und Glasplatten umfasst das Produktportfolio von YES Vakuumhärtungs-, Beschichtungs- und Glühwerkzeuge, flussmittelfreie Reflow-Werkzeuge, Durchkontaktierungen, Kavitätenätzung und stromlose Abscheidungswerkzeuge für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, und verfügt über eine schnell wachsende globale Präsenz. Weitere Informationen finden Sie unter YES.tech.

