Leipzig (ots) -Mit 2,81 Millionen Menschen erreichen die Hörfunkangebote des Mitteldeutschen Rundfunks 39,4 Prozent (plus 0,4 Prozentpunkte) der Bevölkerung (ab 14 Jahre) in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Diese Zahlen der ma Audio unterstreichen die starke regionale Verankerung des MDR und zeigen, dass die Programme von den Menschen in Mitteldeutschland nach wie vor geschätzt werden.In allen drei Bundesländern des MDR-Verbreitungsgebiets nutzen werktags mehr Hörerinnen und Hörer mindestens ein Radioangebot des MDR. Besonders in Thüringen setzt sich dieser Trend fort: Die Landeswelle MDR THÜRINGEN bleibt zum 20. Mal in Folge das beliebteste Radioangebot des Bundeslandes und erreicht nun 474.000 Menschen - das sind 41.000 mehr als in der letzten Media Analyse. Mehr als jeder vierte Thüringer schaltet werktäglich ein.Auch in Sachsen bleibt MDR SACHSEN zum 41. Mal in über 20 Jahren das meistgehörte Radioangebot mit 690.000 Hörerinnen und Hörern. In Sachsen-Anhalt verzeichnet MDR SACHSEN-ANHALT einen Zuwachs von 6.000 neuen Hörerinnen und Hörern.Ralf Ludwig, MDR-Intendant:"Wir freuen uns über die stabile Resonanz und bedanken uns herzlich beim Publikum. Die MDR-Radioangebote sind ein fester Bestandteil der regionalen Identität und stehen für eine enge Verbindung zu den Menschen in Mitteldeutschland. Mit unserem Dialogansatz hören wir zu, greifen Themen auf und entwickeln unsere Programme gemeinsam mit den Hörerinnen und Hörern weiter."MDR-Radioprogramme wachsen weiterNeben den Landeswellen konnten im MDR-Sendegebiet auch weitere folgende MDR-Radioangebote ihre absolute Reichweite steigern:- MDR KULTUR gewinnt 20.000 neue Hörerinnen und Hörer,- MDR SPUTNIK wächst um 9.000 Hörerinnen und Hörer,- MDR KLASSIK gewinnt 8.000 neue Hörerinnen und Hörer,- MDR SCHLAGERWELT wächst um 14.000 Nutzerinnen und Nutzern.Die Popwelle MDR JUMP bleibt das reichweitenstärkste Programm aus Ostdeutschland. Sie erreicht nun täglich 855.000 Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie bundesweit eine Million. 258.000 Hörerinnen und Hörer (plus 39.000) werden in der durchschnittlichen Werbestunde werktags erreicht.MDR stärkt Zusammenarbeit und schafft SynergienDie drei Landeshörfunkprogramme aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen starten ab dem zweiten Quartal ein gemeinsames Abendprogramm. Dieses wird auch von anderen ARD-Radiowellen übernommen und ist Teil der ARD-Reformagenda. Ziel ist es, wirtschaftliche Synergien zu nutzen und die regionale Hörerschaft noch besser zu bedienen. Der MDR übernimmt damit eine aktive Rolle in der verstärkten Zusammenarbeit innerhalb der ARD. Das neue Programm wird täglich von 20.00 bis 23.00 Uhr produziert.Über die ma 2025 Audio I:Die ma 2025 Audio I ist die Konvergenzstudie der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) für Radio und Audio. Die hier ausgewiesenen Reichweiten umfassen die Radionutzung über alle Empfangswege inklusive Online und DAB+.In Mitteldeutschland wurden für die ma 2025 Audio I 9.228 deutschsprachige Personen ab 14 Jahre befragt, bundesweit waren es 66.456 Personen. Wenn nicht anders ausgewiesen, beziehen sich alle Werte auf die Tagesreichweite Montag bis Freitag sogenannter klassischer Angebote. Alle Reichweitenvergleiche beziehen sich auf die ma 2024 Audio II.