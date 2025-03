© Foto: adobe.stock.com

Brent Öl notiert oberhalb von 70 US-Dollar. So weit, so gut. Das Unvermögen des Ölpreises, entscheidende Widerstände zu überwinden und so die Erholung voranzutreiben, mahnt jedoch nach wie vor zur Vorsicht.Die Musik spielt weiterhin woanders Während Brent Öl noch das entscheidende Aufwärtsmomentum vermissen lässt, sieht das bei den Edelmetallen ganz anders aus. Gold bläst zur Stunde zum Sturm auf neue Rekordhochs. Die Perspektiven sind für den Goldpreis weiterhin exzellent. Lesen Sie hierzu den Kommentar "Goldrausch vor Fortsetzung: Warum dem Goldpreis nun der Durchmarsch in Richtung 3.500 USD gelingen könnte". Im Schatten von Gold spielt sich aber noch eine weitere furiose Preisrallye ab. …