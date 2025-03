Vaduz (ots) -Regierungschef Daniel Risch hat Dominik Banzer von der Fortschrittlichen Bürgerpartei (FBP) am Donnerstag, 27. März 2025, im Fürst Johannes Saal im Regierungsgebäude als Vize-Vorsteher der Gemeinde Triesen vereidigt. Der 56-jährige Geomatiker ersetzt in dieser Funktion Kurt Salzgeber (FBP), der im Februar 2025 seinen beruflich bedingten Rückzug verkündet hatte. Salzgebers Sitz im Gemeinderat wurde von Christan F. Anrig (FBP) übernommen.Dominik Banzer gehört dem Triesner Gemeinderat bereits seit 2015 an. Im Rahmen der Gemeinderatswahlen 2023 erzielte er mit 722 Stimmen das beste Ergebnis aller Kandidatinnen und Kandidaten der Fortschrittlichen Bürgerpartei.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenSimon Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 64 47simon.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100929992