Auf Expansionskurs: Plectonic Biotech wächst mit weiteren 700 Quadratmetern Lab-Offices im SKYGATE in Hallbergmoos bei München



Hallbergmoos/München, 27. März 2025. Innovation durch Inspiration. Erfolgsgeschichten made in Germany machen Mut und motivieren. Besonders der SKYGATE Campus ( www.skygate-muenchen.de ) der Rock Capital Group in Hallbergmoos bei München entwickelt sich anhaltend zu einem bemerkenswerten Standort für aufstrebende Visionäre. Allen voran: Plectonic Biotech, ein von der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIN-D) gefördertes Unternehmen. Nur ein halbes Jahr nach dem Einzug erweitert das deutsche Biotech-Unternehmen seine Laborflächen um weitere 700 Quadratmeter auf nun über 2.000 Quadratmeter.



Flexibilität plus Forschung: Das ist die Formel, die in der von der Rock Capital Group entwickelten Immobilie SKYGATE greift und sie zum gefragten Standort für expandierende HealthCare-, Biotech-und LifeScience Unternehmen macht. "Das SKYGATE-Konzept mit variablen New Work-Offices und modernsten Laborflächen erlaubt es uns, schnell auf den Bedarf unserer Mieter reagieren zu können", erklärt Andreas Wißmeier, Geschäftsführer der Rock Capital Group. "Die dynamische Entwicklung des Biotech-Sektors zeigt, wie wichtig es ist, innovative Unternehmen bei ihrer Expansion schnell und unbürokratisch zu unterstützen."



Plectonic Biotech will die Krebsbehandlung revolutionieren und arbeitet daran, hochspezifische Therapien mit Hilfe von DNA-Nanotechnologie zu entwickeln. Dr. Klaus Wagenbauer, Gründer und CEO des Unternehmens: "Die Erweiterung unserer Flächen ist ein logischer Schritt in unserem dynamischen Wachstumsprozess. Das SKYGATE bietet uns nicht nur modernste Laborinfrastruktur, sondern auch die Möglichkeit, unsere Forschung zu intensivieren und sukzessive zu wachsen. Eine Option, die uns von Anfang an überzeugt hat."



Biotech-Forschung im Jahr 2025 bedeutet dabei mehr als lediglich Flächen für Labore. Die Kombination aus hochwertigen Laboren und attraktiver New-Work-Arbeitsumgebung unterstützt innovative Unternehmen dabei, Spitzenkräfte zu gewinnen und zu halten. Der Standort bietet neben exzellenter Anbindung eine inspirierende Nachbarschaft. Die Rock Capital Group entwickelt nur wenige Schritte entfernt mit dem HYBRID ONE ein Immune Office plus Gastronomie, Showrooms, Einzelhandel und weiteren Laborflächen, die sich direkt an der größten künstlichen Surfwelle Europas befinden, der O2 Surftown MUC. Nach dem Motto Ola et labora verbinden das SKYGATE und auch das HYBRID ONE in Hallbergmoos modernes Arbeiten und einzigartige Freizeitmöglichkeiten.



Die Rock Capital Group reagiert mit beiden Immobilien auf die anhaltend hohe Nachfrage nach spezialisierten Laborflächen im Großraum München. Andreas Wißmeier: "Wir freuen uns, dass wir mit Projekten wie dem SKYGATE und dem HYBRID ONE dazu beitragen, den Münchner Biotech-Standort zu stärken und eine hochmoderne Forschungsinfrastruktur bieten können. Unser Engagement beweist, dass dadurch zukunftsweisende Unternehmen wie Plectonic Biotech positive Impulse setzen und an einer deutschen Erfolgsgeschichte schreiben."



Über Rock Capital Group



Die Rock Capital Group ist eines der führenden deutschen Projektentwicklungsunternehmen im Bereich Wohn- und Gewerbebau, das von den Geschäftsführern Peter G. Neumann und Christian Lealahabumrung gegründet wurde. Durch die umfangreiche Erfahrung der Rock Capital Group in der Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen sowie Stadtquartieren ist man derzeit sehr engagiert in der Schaffung neuer Wohn-, Büro-, Gewerbe-, Labor, Hotel- und Einzelhandelsflächen in bestehenden Bestandsstrukturen durch kreative Konzeptionen und Planungen. Derzeit befindet man sich in der Entwicklung von ca. 1.000.000 m² an Büro-, Gewerbe-, Wohn-, Biotech- und LifeScience, Einzelhandels- und Hotelflächen sowie über 6.000 neuen Wohneinheiten mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 8,0 Milliarden Euro im Raum München und Frankfurt. Weitere Informationen sind unter www.rock-capital.de



Über Plectonic Biotech

Plectonic® Biotech GmbH, ein präklinisches Biotechunternehmen mit Sitz in Hallbergmoos bei München, gilt als Pionier in der therapeutischen Nutzung der DNA-Origami-Nanotechnologie für die Krebsbehandlung. Mit ihrer innovativen LOGIBODY® Plattform strebt die Firma danach, eine neue Generation von Krebsimmuntherapien zu entwickeln. Diese Plattform verbessert die Zielgenauigkeit des Immunsystems im Kampf gegen Krebszellen und minimiert dabei die Beeinträchtigung gesunden Gewebes. Für weitere Details besuchen Sie bitte die Website von Plectonic Biotech: www.plectonic.com



